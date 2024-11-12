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    補個簽到 竹縣關西鎮代會主席羅仕典被依貪污起訴

    新竹地檢署今天以「補簽到」貪污罪嫌起訴新竹縣關西鎮代會主席羅仕典。（記者黃美珠攝）

    新竹地檢署今天以「補簽到」貪污罪嫌起訴新竹縣關西鎮代會主席羅仕典。（記者黃美珠攝）

    2024/11/12 10:10

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣關西鎮民代表會主席羅仕典被控，缺席4月中某日的臨時會卻涉嫌在代表會郭姓女議事人員協助下用補簽到，詐領當天的2450元的出席等費用，今天被新竹地檢署依貪污治罪條例「利用職務上機會詐取財物」罪嫌起訴。檢方另以羅仕典偵查中就坦承犯案、主動繳回前述金額，還讓檢方得以順藤摸瓜追出郭女，所以一併建請法官減、免羅仕典刑責，但別給郭女緩刑機會，還要從重量刑。

    新竹縣選委會表示，羅仕典涉貪一旦定讞將喪失鎮代資格，屆時其所屬的第1選區因為鎮代缺額沒有過半，所以不用辦理補選，但也因為羅仕典所涉並非違反選舉程序正義的「投票行賄罪」，所以當初的同選區落選頭無法直接遞補。

    關西鎮代會主席羅仕典對於自己被起訴、後續起訴移審後是否會向院方認罪協商、全案定讞後將面臨去職一事，羅仕典受訪說「不便置評」。

    新竹地檢署起訴指出，羅仕典和郭女，各自身為新竹縣關西鎮民代表會第22屆主席和代表會編制內的議事人員，都是具有法定職權的公務員。

    開會期間，所有代表沒有出席或沒有參與議程就不能領取出席費、交通費以及膳食費。

    起訴書指出，羅仕典今年4月12日沒有出席鎮代會第7次臨時會第3次會議。沒想到會議結束後的隔週上班日，郭女私下提供簽到簿跟印領清冊給羅仕典用「補簽到」方式，偽造羅仕典的出席紀錄和出缺席統計表，讓羅仕典領得2450元的出席等費用，2人都涉嫌貪污和偽造公文書。

    檢方起訴表示，羅仕典在偵查中自動繳回2450元，並自白他有在簽到簿跟印領清冊上「補簽到」等犯行，檢調因此順藤摸瓜查獲郭女涉案，所以檢察官起訴羅仕典的同時也建請院方依貪污治罪條例第8條第2項規定，減輕或免除其刑。

    至於郭女則被檢方抨擊指出，作為關西鎮代會的議事人員，熟稔地方制度法與內政部歷次函釋，卻仍違法私下幫沒有出席會議者，在議程結束後「補簽到」圖利羅仕典。面對檢調偵查時還隨證據開展一再變更其說詞，試圖合理化自身犯罪，所以難認她有知錯悔悟之意，兼衡郭女在全案中扮演至關重要的主導角色，若給予宣告緩刑，恐失諸輕縱等一切情狀，所以希望院方從重對她量刑。（11:59更新）

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