律師全聯會赴中參加論壇 台北律師工會痛批：自我矮化！

2019-08-24 19:28

〔即時新聞／綜合報導〕中華民國律師公會全國聯合會21日至23日，參加海峽兩岸關係法學研究會主辦的「第8屆兩岸和平發展法學論壇」，台北律師公會今（24）日在臉書上對此發表聲明，痛批律師全聯會自甘淪為中國統戰及矮化我國國格的工具，北律反對其消極配合中國統戰的作為並表達深切遺憾。

根據北律的臉書聲明指出，中國國台辦主任劉結一利用「第8屆兩岸和平發展法學論壇」的機會，強將和平統一的政治主張加諸於兩岸法學界，顯然違背兩岸交流的基本精神，且亦陷相關參與者及我國其他未參與活動的法學界成員於不義，北律無法苟同並予以強烈的譴責。

北律細數了中國政府對維權律師的打壓、抓捕，以及對特定族群的集體殘害，包括我國公民李明哲的非法拘捕與審判，乃至中國對香港「反送中運動」的國家暴力行為，此外，北律還指責，中國政府的所作所為與律師的使命相違背。

最後，北律常務理事林俊宏律師特別呼籲，「身為主權國家的代表性律師團體，不宜自甘與中國政府為伍，違背律師所應負的使命」，並強調「未來參與中國舉辦的交流活動，應秉持對等及尊嚴的原則，共同維護國家及各該團體的最大利益，不容有任何自我矮化的情形」。

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