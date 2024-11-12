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    立院三讀》消防法修正 未落實消防計畫致死傷可判7年

    屏東明揚國際科技公司工廠倉庫去年9月爆炸起火，釀成重大災情。（資料照，記者李惠洲攝）

    屏東明揚國際科技公司工廠倉庫去年9月爆炸起火，釀成重大災情。（資料照，記者李惠洲攝）

    2024/11/12 10:03

    〔記者李文馨／台北報導〕屏東縣明揚大火造成4名消防人員殉職，引發基層消防團體呼籲修法強化職安。立法院會今（12）日三讀通過「消防法修正案」，明定廠商若未落實自主管理致人死傷，最高可課予管理權人7年刑責；另也增訂消防安全衛生防護專章，規範消防機關成立專責單位。

    為強化消防人員資訊權行使，三讀條文要求工廠、儲存化學品倉庫或儲存場所，以及一定規模以上實驗室或倉庫發生火災時，管理權人應提供場所平面配置圖、化學品種類、數量等必要資料，並應立即指派專人至現場並協助救災。

    在罰則部分，若未提供平面配置圖及搶救必要資訊可處5萬元以上300萬元以下罰鍰；若未提供化學品種類及數量，可罰10萬元以上500萬元下罰鍰。另外，業者若未訂定、未落實消防計畫而致人於死者，最重可處7年徒刑。

    為鼓勵吹哨者檢舉不法，三讀條文擴大危險物品場所揭弊者範圍，從原從事危險物品工作行為人擴大為「場所所有工作者」，並明定地方政府應以實收罰鍰總金額收入的一定比例提充獎勵金。

    此次修法另也增訂消防職安規範，新增消防人員安全衛生防護專章，要求成立中央安全衛生諮詢會，提出政策建議，以及各級消防機關應成立專責單位及人員，並由局長主持防護小組、擴大基層消防人員參與機制。

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