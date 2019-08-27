侯友宜也用「晶晶體」：面對市政先say yes

2019-08-27 13:22

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府今天舉行「前瞻永續‧宜居新北」產業論壇，市長侯友宜出席暢談施政規劃與未來願景，期許與業界合作，共同打造永續智能城市。侯友宜致詞也套用近來流行的「晶晶體」，強調面對市政，「不要先say no，先say yes！」

侯友宜指出，他上任後秉持「智能城市」、「簡政便民」及「行動治理」三大施政方針，科技帶動城市進步，市府期盼與產業界、學術界攜手，共同幫助產業發展扎根，達成招商1000億元投資金額、創造1萬個就業機會的目標；透過簡政便民，為產業界解決問題，讓新北市成為安居樂業的宜居城市。

侯友宜提及競選新北市長的初衷，強調推動市政不分藍綠，心中只有一種顏色，就是國家的顏色。他上任以來期勉同仁，「面對市政，不要先say no，先say yes」，做不到的事情向民眾解釋清楚，如果做得到就要拚到底，文字簡報做得再漂亮都沒用，解決問題最重要。

侯友宜說，新北市位居大台北中心，周圍接壤台北、桃園及基隆，新北市經濟若能起飛，便能帶動大台北地區，成為享譽國際的大都市。

論壇由新北市副市長吳明機以「前瞻永續‧宜居新北未來計畫」的專題演講開場，說明新北市智慧城市的施政規劃與建設。經發局長何怡明、城鄉局長黃一平及社會局長張錦麗分別闡述新北市當前投資方案、都市更新與托老托育等議題。

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