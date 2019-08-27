11月替韓國瑜輔選？侯友宜：不用為我煩腦這些事

2019-08-27 12:24

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜以市政優先為由，拒接國民黨總統提名人韓國瑜新北聯合競選總部主委，外界認為「禿子、漢子」已產生心結。侯友宜今天被問到11月是否替韓國瑜輔選時表示，不用替他煩惱這些事，努力做好市政工作比較重要。

侯友宜今天出席產業論壇，談到上任以來積極與鄰近縣市合作，和「鄰居」當好朋友，媒體意有所指地問，「遠一點的是好朋友嗎？他一直在等你幫忙，卻等不到你出手。」

侯友宜說，每個人都是他的好朋友，台灣很小，走來走去都是親朋好友，不需要太多的對立跟衝突，共同攜手往前走，創造台灣的產業繁榮，帶動未來的經濟發展。

媒體詢問侯，「如果韓國瑜拜託你幫忙呢？」侯友宜回應，每個人需要他的時候，他都會義不容辭，只要能夠幫到忙，會盡全力幫忙。

是否包括競選主委職務？侯友宜仍一貫表示，目前以拚市政為優先，距離選舉還很久。

媒體追問，若距離大選倒數3個月或11月份，是否替韓國瑜輔選？侯友宜表示，他還在拚市政，大家不用替他煩惱這些事，現階段努力扮演好自己的角色，讓市政工作得到民眾滿滿的支持。

侯友宜致詞提及，他心中只有一個顏色，就是國家的顏色，希望大家不分藍綠，共同為市政建設努力。他強調，他出來選舉的第一天，就跟所有市民報告將不忘初心，記得對選民許下的承諾，帶著初心與內心的價值，才有熱情與勇氣面對困難。

被問到「漢子、禿子、燕子」是否再度合體，以及彼此是否有心結？侯友宜則以「市政做好」、「跟市民連結在一起」回應。

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