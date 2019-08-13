救總能協調國防部撥款 學者：KMT黨國權力下運作

2019-08-13 21:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對中華救助總會是否為國民黨之附隨組織？中山大學社會系教授蔡宏政今日出席黨產會聽證會表示，國民黨早期對救總負責工作有相關指示，由救總承辦之空飄業務經費，是請救總協調國防部撥款，一般民間組織不可能請得動國防部，救總在黨國權力架構底下執行任務。

蔡宏政指出，救總成立於1950年，當時台灣社會的民間救濟組織，除了美援系統下的教會外，沒有不受國民黨控制的組織，類似組織當年僅有紅十字會，像救總的規模和任務性質，並非單純的民間組織。

蔡宏政提及，1950年代台灣的政府財源仰賴美國援助，政府一年接受美國直接經濟援助，加上美軍顧問團軍事援助支付，挹注政府赤字的9成，當時國民黨政府投入社會救助金額很少，社會保險涵蓋的對象與給付內容，初期偏好軍公教人員。

他強調，根據立法院議事公報，救總直到1986年仍接受政府軍事、教育、外交、財政等業務委辦，作為一家社會救助機構，救總服務對象非一般民眾，僅針對特殊身份才執行任務，從中國災胞後來轉為中配服務，「即使到1986年，用在台灣比率只有0.2%」，連戰士授田證補償，救總當年都持反對態度。

蔡宏政分析，在國民黨中央改造委員會會議記錄，例如「反共抗俄會報」等業務，都可看到救總參與其中，國民黨開會做出指示，例如對中國空飄業務，請救總協調國防部撥款，當時民間組織是不可能請得動國防部的，可見救總並非民間救濟組織。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法