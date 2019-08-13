政大教授：救總組織是黨國不分下產物

2019-08-13 11:56

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今日召開「中華救助總會案」聽證會，受邀出席的政大國家發展研究所教授李酉潭表示，「懂政治不懂歷史，有樹無根，懂歷史不懂政治，有花無果」，今天救總不只是歷史問題，而是政治和歷史問題，台灣過去是一黨專制體制，在準列寧主義黨國體制之下，救總組織乃是黨國不分下的產物。

李酉潭強調，台灣是一個民主國家必須面對轉型正義問題，國際學者杭廷頓曾指出，「在第三波民主化走向民主政治的政權中，通常可區分為3種威權體制的類型：一黨制、軍事體制和個人獨裁政權。

其中，台灣被歸類為一黨制的威權政體，然而若根據林茲的定義，威權政體是一種有限而不負責任的多元主義，是屬於「心性」而非意識形態，以及控制而非動員的政權。顯然，林茲的定義並不能完全地適用於國民黨政權。

李酉潭指出，因為無論就黨的結構，或黨與國家的關係而言，國民黨政權是較類似列寧主義的政黨，而不是林茲的威權主義模型。在國民黨統治之下，黨機構控制了各級政府的行政單位，黨組織透過政工系統控制了軍隊，黨細胞滲透入現存唯一且排他的社會組織中，「反對黨」業已轉變成執政黨的友黨，日本學者若林正丈則以「疑似列寧主義的黨國體制」探討台灣的民主化歷程。

李酉潭提及，在準列寧主義黨國體制之下，於1950年4月4日成立的「中國大陸災胞救濟總會」，不僅理監事大都為黨國重要人士，如蔣宋美齡、于右任、谷正綱等人，其工作人員也多自內政部與省政府調用，顯示「中國大陸災胞救濟總會」雖名為民間團體，實為官方機構。以上這也是引述政大教授周惠民在2012年所做研究。

他表示，救總為政府遷台後成立的第一個重要人民團體，1987年7月政府解除戒嚴，開放大陸探親、探病、奔喪及旅遊，與中國大陸關係發生時值變化，該會於1991年7月20日更名為「中國災胞救助總會」，2000年5月5日再度更名為「中華救助總會」。

李酉潭強調，救總的工作範圍相當廣泛，顯然不是民間團體所能完成，以「接運韓戰反共義士來台」這項工作來說，當時中華民國政府即暗地派遣中國國民黨中六組副主任陳建中，赴韓進行組織與策反工作。由此可見，在準列寧主義黨國體制之下，救總組織乃是黨國不分下的產物。

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