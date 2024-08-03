法院認證救國團為附隨組織 時力籲國民黨正視歷史錯誤

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

2024/08/03 07:00

〔記者李文馨／台北報導〕行政院黨產會6年前認定救國團為國民黨附隨組織，凍結其56億餘元的資產，救國團不服興訟，決定提告；台北高等行政法院1日判救國團敗訴，可上訴。對此，時代力量呼籲，國民黨應正視歷史，承認過去的錯誤，停止透過各種手段企圖恢復不義之財；同時提醒民眾黨作為關鍵少數，若國民黨排審黨產條例修法，記得出來投票。

法院判決理由指出，「黨產條例」對於「附隨組織」與「不當取得財產」的涵義，沒違反法律明確性原則、也不難理解，黨產會依2017年2度召開聽證會與其他史料調查，認定救國團1952年成立時，雖隸屬國防部總政治部，但創團至1999年間，國民黨對救國團的人事具有實質控制力。

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時代力量2日透過新聞稿說明，不當黨產處理委員會6年前認定救國團為國民黨的附隨組織，並凍結高達56.1億元的資產，救國團為了證明自己的獨立性，提出行政訴訟，歷經5年，判決出爐：救國團就是中國國民黨的附隨組織。

時代力量表示，救國團的成立是依據國民黨中央改造委員會的決議，名稱更是經由蔣介石總裁批示。根據法院判決，儘管表面聲稱隸屬國防部，實際上救國團在推展青年工作時始終與國民黨密不可分，受到實質控制。

時代力量提及，國民黨立委游顥等人上個會期甚至還提出修法，提出不當黨產處理條例修正草案，企圖透過修法，讓救國團可以逃過不當黨產條例的管轄；而法院的判決，認證了救國團就是國民黨的附隨組織。

時代力量呼籲，國民黨應正視歷史，承認過去的錯誤，停止透過各種手段企圖恢復不義之財；同時也提醒民眾黨，作為立院的關鍵少數，不論投票或是缺席，都會影響法案是否通過，未來如果國民黨排審黨產條例修法，記得出來投票。

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