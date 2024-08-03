二房東注意！ 電費超收、不給申請租金補貼最重處50萬

內政部昨預告「住宅轉租定型化契約應記載及不得記載事項」，增訂不得約定承租人不得申請租金補貼定，同時調整租屋電費計收上限。（資料照）

2024/08/03 07:44

〔記者鍾麗華／台北報導〕內政部2日預告「住宅轉租定型化契約應記載及不得記載事項」，增訂不得約定承租人不得申請租金補貼，同時調整租屋電費計收上限。房客可向縣市政府消保或地政單位提出申訴要求改正，如不改正者，可處3萬至30萬元罰鍰；又仍拒不改正者，並可加重處5萬至50萬元罰鍰，

「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」在2023年6月已修正規定，出租人不得限制承租人申請租金補貼，對於租屋電費以用電度數計費，不得超過電費單當期每度平均電價，今年7月15日也正式上路，內政部昨進一步預告修正「住宅轉租定型化契約應記載及不得記載事項」。

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內政部表示，現行對於租屋電費如約定由承租人負擔，且以用電度數計費者，雖訂有不得超過台電所定夏季用電量最高級距每度金額上限規定，惟實務上屢有發生包租業逕以當月用電量最高級距每度金額計收電費，衍生不合理超收電費情形。

根據修正草案，以用電度數計費者，每度電費不得超過該租賃標的電費單「當期每度平均電價」；如公共設施電費未向台電申辦分攤併入租賃標的電費內者，包租業不得額外收取。非以用電度數計費者，包租業所收取之每期電費總金額，不得超過該租賃標的電費單之每期電費總額。

內政部解釋，對於公共設施電費如未向台電申辦分攤至租賃標的電費內者，因實務上有以納入社區管理費收取，或由同棟各戶或數戶共同依約定方式分攤等態樣複雜，且難以讓承租人查證其約定分擔方式、實際用電度數及電費金額，易衍生超收電費或租屋電費糾紛情形。

內政部說明，如包租業欲收取該部分電費，自應對於公共設施之用電情況、電錶設置及電費分攤方式等實際情形瞭解並請原出租人協調其他共同用電戶，向台電申辦公共設施電費分攤至用戶電費後，始得據以向承租人收取該電費。

至於電費收取頻率、每次收取金額、短溢收處理方式，仍得由包租業及承租人於訂約時另行協議約定，惟電費計費仍應符合不得超過租賃標的各期電費單當期每度平均電價或電費總額上限規定。

此外，電費由承租人負擔者，應提供承租人租賃標的之電費資訊。承租人亦得逕向台電申辦查詢租賃期間有關電費資訊。

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