郭台銘是首選？柯P：選舉是動態的 事前僅能做最佳猜測

2019-08-13 11:11

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020總統大選，台北市長柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘、國民黨立委王金平等3人結盟傳聞不斷。對此，柯文哲昨接受年代電視台專訪時表示，心中的首選總統是郭台銘，但他也說，不希望和中國大陸對抗，也不希望台灣賣給中國大陸，所以郭台銘還是要釐清，「該捨的要捨」，仍要面對很多問題。

柯文哲今受訪時解釋，郭董如果要選的話，自己猜民進黨就會貼標籤，打成「董建華2.0」，因為郭有龐大的利益在中國大陸，而自己和郭不一樣的地方在於，自己是美日中都可以接受的人選，但沒有瓜葛，因為沒有財產。

柯文哲說，郭台銘是美日中都可以接受的人選，但都有很大的瓜葛，有很大利益在那邊，尤其是在美國那邊還要投資很大一筆，中國也有很大資產在那邊，所以這是他要和社會說明處理的地方，不然變成打選戰最大的罩門。

所以首選還是郭台銘？柯文哲未直接回答，僅說選舉是動態的，每個人都有優缺點，所以才在問蔡英文當會怎麼樣，韓國瑜當會怎麼樣，歷史事後才知道，事前僅能做最佳猜測，作為一個理智的人類，透過他們的論述、言行去判斷，很多事情也許事過境遷，5年後去看根本不這樣子也是有可能，不過我們也只能做最佳猜測。

對於外界質疑，柯近來的言論，看似在拉抬郭台銘，其實是在拉抬自己。柯文哲說，也不會，昨天自己也講了一個笑話，如果不參選，藍綠兩黨的初選是不是要重辦，因為是拿他當對比，如果不選的話，藍綠兩黨初選不就變成笑話。

至於為什麼覺得郭台銘會是首選？柯文哲說，不是說他一定贏過另外兩個人，郭還是有很多缺點，例如會罵部下、會丟東西，坦白說，自己以前也是這樣，以前在台大當教授也是東罵西罵。

柯文哲表示，但是能力可以後天訓練，像媽媽從小時候就告誡不能隨便罵人，所以自己現在就比較不會罵啊、暴怒、對屬下丟東西，現在就不會，所以這種東西是可以學習的，小缺點改正比較快，只是80萬員工在中國大陸要怎麼解決，這就是大問題。

至於「郭柯王」三方會談定案了嗎？柯文哲說，私底下見面，每個人都說很憂心，憂心有什麼用，問題是下一步怎麼做，總是要大家談一談，不過發現要3個人同時找出來時間不容易，就讓幕僚大家去排時間。

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