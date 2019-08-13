柯邀郭王三方會談 洪秀柱：柯文哲用心何在？

2019-08-13 10:14

〔記者陳昀／台北報導〕台北市長柯文哲公開邀請鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平三方會談，前國民黨主席洪秀柱今天接受媒體聯訪時被問及此事時表示，「想問問看柯文哲用心何在」，他很聰明，「你記不記得他智商多少？」

前國民黨主席洪秀柱上週表態爭取到台南艱困選區挑戰現任立委王定宇，部分觀點認為此舉是在卡黨主席吳敦義、副主席曾永權的不分區立委席次。洪秀柱對此回應說，想太多了，人各有志，她可以在舒適圈選卻選擇到台南，若自己還有利用價值就去選；被問到被黨中央冷眼看待，洪表示，沒注意到他們有什麼感覺。

對於是否建議哪些大老也到艱困選區選立委？洪秀柱說，所謂大老是哪些？難道叫前國民黨主席吳伯雄、連戰也去選嗎？吳敦義說當主席這麼忙也有道理，其實曾在黨內任重要職務的人，可以到艱困選區開疆闢土，有這個心是可以做的，當事人意願很重要，不見得要選舉，還有很多事能做。

洪秀柱提到，國民黨必須堅持自己的中心思想、路線，並研判主流意見是否正確，若和黨的核心價值脫鉤，為什麼不去創造主流，把自己的理念告訴大家、讓大家接受成為主流。

被追問是要把「邁向統一」變成主流嗎？洪秀柱說，應該把憲法拿出來看一看，很多人怕把選舉搞成統獨大戰，其實不是，選立委有立委的職責，立委不是專門搞路平、路燈，而是跟民意代表結合，到中央問政、國家方向等非常大的責任，至於更大的問題，選總統的人要更清楚的敘述。

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