蔡營稱兩岸政策穩健、不挑釁 柯P冷笑：他要這樣講我就沒有辦法

2019-08-13 10:17

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨晚間接受「新聞面對面」專訪，批評總統蔡英文處理中國問題方式是「飲鴆止渴」，對此蔡英文陣營發言人阮昭雄反擊指出，蔡總統的兩岸政策「穩健」且「堅定」，不挑釁也不屈服。

柯文哲今天早上主持市政會議前接受媒體聯訪，聽到蔡營的回應後冷笑說「他要這樣講我就沒有辦法」、「我也知道她一定會不服氣」。

柯表示，蔡英文總統一開始，在國際關係的運作上相當穩定，因為我們自己判斷也知道，不過最近應該是因為要選總統，民調偏低，所以有時候要拉抬民調，所以才會有撿到槍的講法。

柯說，但他覺得政治還是儘量求其穩定，國家的利益有時候跟個人利益有衝突，還是以國家長期利益為準，「這是我個人評論啦，當然講了他一定不服氣。」

針對自己昨在專訪中還提到，8月1日「郭柯會」中，他也和郭台銘說「你要選得贏，大家再幫忙啊」，不然大家幫忙就被害到，到時候蔡英文清算的話，「不要幫你被你害到」。

柯文哲今上午被問及擔心哪部分被清算時，再度重提2017年世大運黑衣人事件，笑稱「不用清算啊，2017年9月打成這樣，我嚇到了，呵呵」。

他接著又開始抱怨，老實講那時候覺得很生氣，拜託，這世大運，我們辦完，辛辛苦苦辦完，那個黑衣人事件，很清楚就是栽贓，因為國安局不是他指揮的、憲兵也不是他指揮的，那黑衣人事件在場內，根本就是國安局跟憲兵隊在處理。

「不信你們再回去看，當時那個彭文正怎麼抹黑、抹紅，做假新聞做到」，不然把那段時間所有頻道所有時間，這種動用幾乎國家力量在抹紅一個人，太過分了啦！所以後來葛特曼再一次，大家就知道了。

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