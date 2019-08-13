「品德難改」暗諷韓國瑜？柯P：不要對號入座

2019-08-13 10:26

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨晚接受電視專訪，意有所指表示「能力可以後天訓練，品德很難」。對此，柯文哲今受訪則要大家別對號入座、穿鑿附會，強調「我只是在說我個人的經驗」，因為平常接觸很多機要、幕僚，發現能力是可以後天訓練，但如果他平常晚上花天酒地，然後來開會又遲到打瞌睡，這就很難訓練，「我只是在講我的經驗，OK？」

柯文哲今早受訪被問到覺得韓國瑜哪裡不好？他連忙打斷記者提問，澄清表示，「欸欸欸，我有這樣講嗎？不是不是不是，我只是在說我個人的經驗」，因為當市長平常要接觸很多機要、幕僚，最後心得就是能力是可以後天訓練，但平常晚上花天酒地、開會又遲到打瞌睡，這就很難訓練，所以才會講那句話，就是說能力可以後天訓練，但這種品行是很難訓練。

至於說法被外界解讀是指射韓國瑜？柯表示，「請大家不要自己對號入座、穿鑿附會，我在講我的經驗，OK？」

此外，韓國瑜被爆出昨上班日，上午都待在家中，快到中午才出門，質疑是因為前一天跑選舉行程太累，不過高市府則說，行政首長是責任制，即使回家常常都還在處理公務。

對此，柯文哲表示，市長本來就責任制，這沒有問題，像我們緊急應變中心開設，副市長以下有排班，市長是on call，副市長到副秘書長是on duty，市長本來就是責任制，這沒有問題。

不過外界質疑韓國瑜前一天沒坐鎮勘災，反而去南投跑選舉行程，柯文哲直言，台灣就是救災政治學，有時候出現災害，首長要到場表達關切，但以前自己在台大當教授，一路也是從住院醫師升上來，最討厭就是在開刀的時候，教授站在後面看著他開，所以自己當長官以後，一旦展開救災動作，有時候視察反而是造成困擾。

柯文哲說，不過有個會議一定會親自主持，就是災後檢討會議，救災當下盡量不要到第一線去，因為你去現場人家還要伺候你，長官來視察，人家救災就夠忙了，這變成騷擾，這也是個人當醫生的經驗，但事後檢討會議會自己主持，批閱檢討事項。

他強調，救災當下應該是要信任你的部下可以在第一線作戰，否則表面上去視察，但其實每個部下都幹在心裡面，想說救災就夠忙了，你還來視察。

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