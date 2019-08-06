韓國瑜取消行程、跟派系喝酒？ 蔡其昌：選民是有智慧的

2019-08-06 10:42

〔記者謝君臨／台北報導〕高雄市長韓國瑜昨天原定出席高醫國際醫療多語人才培育記者會，但行程一變再變，最終並未出席，逼得高醫校友立委黃昭順鞠躬致歉；媒體人周玉蔻今於廣播節目說「韓早上取消行程，晚上卻跟派系喝酒」，與周對談的立法院副院長蔡其昌則說，他堅信台灣人民是有智慧的，不會相信政治人物可以這樣搞。

蔡其昌今天上午接受媒體人周玉蔻「蔻蔻早餐」廣播節目專訪，暢談近期出書，以及政治局勢等看法。針對總統大選情勢，蔡其昌認為，台北市長柯文哲的第一志願在於國會席次，柯還是希望鴻海創辦人郭台銘出來選總統，怎麼樣的利益最適中，雙方各有盤算；至於韓國瑜的聲勢下跌後，並未再上來。

針對柯文哲是否選總統，蔡其昌分析，柯的第一志願在於國會席次，因國會席次要多，需要有一隻母雞，他認為柯還是希望郭台銘選，形成柯郭合作態勢，至於郭是否加入柯的台灣民眾黨，雙方各有盤算，怎麼樣的利益最適中，邏輯上這應是柯最好的算盤，柯會去衡量，怎樣的提名對於拿不分區的選票最有利。

周玉蔻提問，這樣看起來柯是最大贏家，「郭台銘有那麼笨？」郭參選仍有三分之一的風險選不上，柯反而成立政黨又獨大；對此，蔡其昌認為，政治就是不同利益盤算，他認同郭台銘不是白痴，但這裡面有很多變數存在。

蔡其昌說，以韓國瑜的狀態來看，他的聲勢下來後沒再上來過，藍營預測還會往下掉，這也是為什麼王金平、郭台銘這群人，基於恩怨情仇跟客觀形式在判斷，藍營裡有一群人在盤算著，韓的聲勢若持續往下掉，不一定換人，也可能棄保，這樣的聲音、講法，在政界及地方流傳，在計算一種可能性。

周玉蔻說，「韓早上取消行程，晚上跟派系喝酒」；蔡其昌則說，很多藍軍朋友在1124之前，把韓形容的飛天遁地，現在都沒聲音了，不知道怎麼替韓辯護，韓的那種狀況，我們很難想像，為何可以繼續，有點難理解，或許韓有其群眾魅力跟基礎，但他仍堅信，台灣人民是有智慧的，不會相信政治人物可以這樣搞。

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