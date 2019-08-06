韓國瑜25年前被罷免公告曝光！答辯欄空白

2019-08-06 10:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜面臨罷免風暴，但其實他25年前擔任立委時，就曾遭提案罷免，罷免公告今天曝光，韓國瑜的答辯欄竟然空白，顯見他根本不怕罷免。

對此，高市府表示，韓國瑜市長尊重民眾罷免的權利，但他之前就曾說，罷免前提必須要符合法定時間，現在可以提罷免案的時間尚未到，鋪天蓋地且24小時的發連署書，一看就知道是政治運作，是非常不成熟且非常幼稚。

1994年，反核團體發動罷免支持興建核四的韓國瑜、洪秀柱、詹裕仁等立委，但連署期間，國民黨於立院提案修改《公職人員選舉罷免法》，加入「罷免案不能跟其他選舉一起投票」的限制條款，並將罷免門檻「1/3以上投票，同意票多於反對票」上修為「1/2以上投票，同意票超過1/2」。

因此，該罷免案不能與同年12月3日舉行的省市長暨省市議員選舉合併投票。同年11月27日的罷免投票，也因投票率只有21％遭到否決。

臉書粉專「Wecare高雄」今天貼出韓國瑜25年前被罷免的公告，批韓「從1994年就一路混到現在，韓國瑜沒在怕罷免」。

「Wecare高雄」指出，韓國瑜被罷免不是第一次，早在1994年擔任立委，就曾經被罷免過，奉行能撈就撈、能混就混的他，「連選舉公告裡頭的答辯都是空白的」。

「Wecare高雄」表示，雖然當時投出近37.8萬張罷免票，但那時的國民黨團，在罷免期間修法提高門檻，當年罷免門檻比天高，以致罷免沒過，韓國瑜當然就更有恃無恐。

「Wecare高雄」強調，2016年選罷法修訂，罷免市長最後投票要過是25％，高雄市約需57萬多罷免同意票。「很多人說罷免是玩假的，當初韓國瑜只是個立委，就有近40萬的罷免票，現在他的身分、知名度、社會厭惡度都遠勝當年，要拿50多萬張罷免同意票，是相當有可能的！」

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