與鄭文燦合體因故取消 侯友宜：只是延期

2019-08-05 11:59

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜原本預定今天要與桃園市長鄭文燦走訪步道，行程卻臨時喊卡。侯友宜今天表示，因為碰到戶政日慶祝活動，走步道只是延期並非取消，未來市政工作仍會跟桃園市密切合作。

先前國民黨全代會在新北市舉行，身為地主的侯友宜以市政行程為由缺席，遭韓粉砲轟，但民進黨籍的蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍、新竹市長林智堅等人造訪新北市，侯友宜卻全程作陪，引發外界揣測。侯友宜多次強調市政優先，中央、地方共同合作，為市民創造安居樂業的好日子。

原本新北市和桃園市觀光旅遊局規劃今天在2市交界的樹林青龍嶺舉辦「O2gether慢步趣，新北X桃園登山步道串聯」活動。但侯友宜今天出席新北戶政日慶祝活動，未與鄭文燦合體，外界解讀是侯友宜顧忌與綠營縣市長同台，為避免國民黨內雜音，才中止行程。

對於取消與鄭文燦合體的行程，侯友宜今天受訪解釋，今天剛好碰上戶政日活動，尤其新北市剛突破400萬人口，他要花多一點時間跟戶政的好朋友在一起，他與鄭市長隨時都可以見面，尤其一起走步道的事情只是把它延後，未來還有很多議題要合作，包括騎腳踏車、走訪步道及捷運系統合併施作，兩市的合作絕對緊密在一起，他與鄭文燦毫無懸念，全力衝市政，讓新北市、桃園市更好。

侯友宜說，一定而且很快就會和鄭文燦合體，盡早把兩市合作的項目，逐項與市民報告。

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