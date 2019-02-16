新北基桃3首長平溪放天燈 盼台灣更好

2019-02-16 19:44

〔記者林欣漢／新北報導〕今年第一場平溪天燈節今晚登場，分波施放800盞天燈，並由新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌一同施放象徵「北部共同生活圈」的7公尺高主燈，並同聲祈願台灣更好，場面壯觀。

侯友宜在天燈上題字「日日好日」，鄭文燦寫「美好台灣幸福桃園」、林右昌寫「幸福平安」，代表宜蘭縣長林姿妙出席的秘書長林茂盛寫下「宜蘭勁水」。

鄭文燦說，感謝侯友宜的盛情邀約，平溪天燈節是台灣最具代表性的國際觀光活動，祝福大家實現心中最美好的願望，台灣更幸福平安，發展更好。侯友宜說，希望大家攜手合作，創造日日都是好日子，元宵節快樂平安喜悅。林右昌說，4年前參加過平溪天燈節後，基隆與新北市展開交通及旅遊合作，祝福大家都能心想事成，實現心願。

今晚雖然飄著細雨，前來施放天燈祈福的民眾仍絡繹不絕，將附近道路擠得水洩不通，民眾在天燈上寫下闔家健康、平安順心、學業順利等祝福語，來自重慶的李女還在天燈許下「嫁給林俊傑」的願望。冉冉升空的天燈群相當壯觀，現場驚呼聲不斷，幸福感滿溢。

這次的7公尺主燈以北北基桃宜5縣市一日生活圈為核心精神，由新銳插畫家「歪歪」的文青風筆觸，在天燈上繪有龜山島、清水地熱、貓空纜車、新溪口吊橋、基隆廟口等5縣市最具特色的10處代表景點，希望帶動5縣市轄內的觀光交流。

製作主燈的「天燈國寶」胡民樹表示，以往大天燈只有4個面，這次特別做成6面的，加上象徵今年「諸事大吉」的天燈主視覺，也有「六六大順」的好兆頭。

新北市政府表示，2月19日元宵節於十分廣場還有第2場天燈節晚會，當天上午10點現場發放免費的天燈施放券，主燈是可愛的粉紅豬造型。

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