韓國瑜桃園慈護宮參香 稱從民眾眼中看到期待改變

2019-08-03 15:10

［記者謝武雄／桃園報導］國民黨總統參選人韓國瑜桃園參香行程，第3站到達桃園慈護宮，受到支持者熱烈歡迎，韓國瑜致詞時痛批蔡政府施政，過去3年民眾過得太苦，可以看到每雙眼睛眼神都是期待改變，都是期待台灣越來越好，總統贏、立委也要贏，中華民國一定會改變，看看大家期待眼神，感覺到肩膀的責任是為下一代打拼，他一定會全力以赴。

韓國瑜說，他走進慈護宮，左看、右看、前看、後看，發現民眾的眼神都充滿熱情與期待，每雙眼睛都希望改變，他每一次來到地方場合，最感動就是可以看到善良的台灣人民已經受不了眼前的環境，過去3年過太苦，每雙眼睛眼神都是期待改變，都是期待台灣越來越好。

韓國瑜在黨籍立委提名人萬美玲、議長邱奕勝、副議長李曉鐘、慈護宮主委吳正宗等人陪同下進入慈護宮，受到大批支持者歡迎，現場「韓總統、當蒜」聲不斷，隨後韓國瑜向慈護宮主祀的天上聖母媽祖上香致意，並按照古禮獻花、獻果、獻財箔，萬美玲也致贈「芋頭地瓜」象徵族群融合、並贈菜包則代表客家傳統精神。

韓國瑜向桃園地區鄉親特別拜託，總統選舉重要、立委也一樣重要，因為沒有國會過半預算過不去、法律過不去，所有的法案會在立法院原地踏步，拜託桃園鄉親一定要支持優質有理念在地的女兒萬美玲；總統選舉要贏、立委也要贏，中華民國一定會改變。

韓國瑜最後也以感性的口吻說，離開之前再看看大家的眼神，感覺肩膀的責任加重了，這是為了下一代來打拼，他一定會全力以赴，也期待明年1月11日大選，立委投票支持萬美玲、總統選韓國瑜。

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