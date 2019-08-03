韓國瑜參香批蔡英文讓人民失望 熱情支持者高呼總統好

2019-08-03 13:55

〔記者周敏鴻／桃園報導〕中國國民黨提名總統參選人韓國瑜上午前往桃園市龜山區壽山巖觀音寺參香，受到支持者熱烈歡迎，「總統好」、「凍蒜」等歡呼聲不絕於耳，韓國瑜說，蔡英文執政3年讓台灣人民太失望，呼籲支持者要團結支持國民黨提名的總統與立委參選人。

韓國瑜上午近11點抵達壽山巖觀音寺參香，行程雖稍有延誤，但支持者熱情不減，看到他現身仍激昂呼喊口號，讓韓國瑜非常開心，他說，國民黨提名他參選總統後，他第一次到桃園，選擇到壽山巖觀音寺參香，一方面因為他也拜觀音，一方面要懇託鄉親支持他與所有的立委參選人。

韓國瑜回憶，他17歲就在附近的迴龍讀書，年輕時愛玩，所以到處找朋友，對於龜山、迴龍一帶非常熟，想起來實在很有意思，只是沒想到轉眼間已是40多年前的事了。

韓國瑜還提到他與前立法委員陳根德曾在立法院共事，他說，當年他們就共同努力推動亞洲營運中心，至今這麼多年，仍沒有很成功，還需要更多努力與衝刺。觀察蔡英文執政3年多，台灣人民過得太失望、太辛苦，呼籲支持者明年1月11日，要團結支持國民黨推出的總統與立委參選人。

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