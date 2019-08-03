韓國瑜訪中壢仁海宮 韓粉瘋狂動線大亂

2019-08-03 15:11

〔記者許倬勛／桃園報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今到桃園展開參香行程，走訪8個行政區、9個宮廟，所到之處「韓粉」瘋狂簇擁，動線一度大亂；韓國瑜在中壢仁海宮時致詞說：「風調雨順靠神明，國泰民安靠自己」籲選民把握手中神聖的一票，讓他帶領國家向前。

韓國瑜結束桃園慈護宮參拜，下午1點許抵達中壢區仁海宮，宮廟前延平路兩側站滿支持者，排隊人龍綿延近1公里，原本雙向4線的道路僅剩2線供車輛往來，韓粉聽聞偶像要來，情緒沸騰瘋狂推擠，險讓原本安排的動線崩潰。

警方、維安人員原本在仁海宮拉起紅龍動線，但韓國瑜一抵達現場，民眾為了合照、握手不斷往前推擠，甚至衝進管制區，凍蒜聲不絕於耳，場面一度失控，耗時10多分鐘韓國瑜才完成參香、接下麥克風致詞。

韓國瑜在同黨市議員魯明哲、梁為超、黃敬平等人陪同下站上講台，他說，仁海宮香火鼎盛、歷史悠久，捻香祈福感受得到媽祖的庇佑，接著話鋒一轉，強調改變命運要靠人民決定。

「風調雨順靠神明，國泰民安靠自己」，韓表示，改變自己的命運就像來廟裡燒香，風雨水旱只能求媽祖保佑，但國家的方向可以靠人民手中一票改變，籲請民眾支持，讓國民黨於明年大選重返執政。

韓國瑜不忘扮演母雞，以「翅膀」比喻總統與立法委員，希望中壢選民能一票投給他、一票投給魯明哲，讓兩人帶領中華民國振翅高飛。

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