桃園景福宮參香 韓國瑜批評蔡政府、拉抬萬美玲

2019-08-03 14:20

［記者謝武雄／桃園報導］國民黨總統參選人韓國瑜桃園參香行程，第二站到達桃園景福宮，受到支持者熱烈歡迎，韓國瑜致詞時也痛批，民進黨3年執政做的一塌糊塗，為追求下一代子孫過得更好日子，追求台灣經濟發展和兩岸和平發展，既然蔡英文總統是民眾用選票選出來的，所以未來2020年，大家要用手中選票來唾棄她，讓台灣真正國泰民安。

韓國瑜指出，17、18歲的時候坐公路局客運車從迴龍到龜山、桃園，經過大廟景福宮，心中好景仰，景福宮有200多年歷史，主祀開漳聖王，是地方信仰中心，廟方更是默默行善照顧弱勢。

韓國瑜說，從3、4歲的時候就到廟裡拜拜，如今到了60歲還在拜，大家心中祈求的不外乎「國泰民安、風調雨順」，「風調雨順」要靠老天爺，但「國泰民安」要靠自己，要知道手上有多少力量、有多大期待，期盼未來台灣會怎樣，2020年只有用選票唾棄蔡英文政府，才能讓台灣人民真正的國泰民安。

最後韓國瑜也呼籲明年1月11日的選舉，除了票投韓國瑜外，立委也要支持萬美玲，讓國民黨立委席次過半，才能夠真正的把台灣帶向正確道路。

韓國瑜是在黨籍立委委員提名人萬美玲、議長邱奕勝、副議長李曉鐘、景福宮董事長蘇家明陪同下，向開漳聖王上香致意，並按照古禮獻花、獻果、獻財箔，萬美玲也致贈「芋頭地瓜」象徵族群融合。

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