韓國瑜稱只有水果刀 陳柏惟PO黨產比較圖狠酸

2019-07-30 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前曾說，2020總統大選是一場不公平的對決，比喻自己就像「水果刀」要對上蔡英文這個「洋槍砲」，台灣基進發言人陳柏惟就PO出黨產比較圖，笑問「189億黨產，只做出水果刀？」文章引起許多網友共鳴。

陳柏惟在臉書上PO出黨產比較圖，可以看到自稱水果刀的國民黨擁有189億黨產，而被韓國瑜稱為洋槍砲的民進黨則擁7億黨產，台灣基進則僅擁有26萬黨產，他笑稱這是「水果刀比較表」，而台灣基進只是小橡皮筋。

陳柏惟大酸國民黨坐擁189億黨產，而候選人卻只拿到水果刀，通常有兩個情況，第一個是黨中央有異心，數億經費上下其手後，原本購買洋槍洋砲的經費通通被拿去蓋花園炒地皮，最後只剩水果刀；或是候選人嘴巴上說拿著水果刀，但至少都能撿到衝鋒槍，接著反酸國民黨中常委蕭景田參與殺警，卻因拿刀槍的不是本人而獲判棄屍罪，表示以國民黨的特性，誰拿刀根本沒那麼重要。

陳柏惟接著砲轟「難道國民黨反洋槍洋砲嗎？」他提醒，陳水扁政府時期被美國指為「麻煩製造者」，而當時國民黨也見獵心喜，前新北市長朱立倫更說他和美國的關係很好，陳柏惟笑問：「所以到底國民黨是愛不愛洋槍洋砲，還是要拿中國大刀對抗美帝主義呢？」

圖片一PO引起許多網友共鳴，紛紛留言，「應該自己有槍不用黨提供吧 」、「國民黨拿的是傳說中的廚具吧！千年古董還具有神奇魔力，切開得新鮮水果都會長出樹來給人爬」、「通常水果刀都是殺人於無形呢～而且還是紅色把手的」、「那把水果刀是用瓦干達的稀有金屬振金做成的，跟美國隊長的盾牌同樣材質」、「花小錢買飛刀，錢躺國庫，國庫通黨庫，外加大小水庫理論，就肥滋滋囉」。

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