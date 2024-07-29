東京「台灣祭」攤位出現中國國旗 外交部：損及我國主權

我國在日僑團「日本華商總會」本月26日至28日在東京代代木公園舉辦「台灣祭」，並邀請駐日代表處擔任後援單位，攤位卻出現中國國旗。（擷自「X」平台）

2024/07/29 21:10

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東京「台灣祭」遭置入中國五星旗 日網質疑：掛羊頭賣狗肉？

〔記者黃靖媗／台北報導〕我國在日僑團「日本華商總會」本月26日至28日在東京代代木公園舉辦「台灣祭」，並邀請駐日代表處擔任後援單位，攤位卻出現中國國旗。外交部表示，在台灣意象圖案中置入中國國旗，明顯損及我國主權，我國駐日代表處將評估未來是否繼續擔任該活動後援單位。

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外交部指出，「台灣祭」活動過程中發現某一攤位海報設計，在台灣意象圖案中置入中國國旗，明顯損及我國主權。

外交部表示，我國駐日本代表處已要求活動主辦單位進行調查、了解原委及處置方式，並將據以評估未來是否繼續擔任該項活動後援單位。

外交部也已要求我國駐日館處未來擔任各項活動後援單位時，應確實於事前掌握相關活動及文宣內容，避免類似情況再度發生。

外交部表示，在台灣意象圖案中置入中國國旗，明顯損及我國主權，我國駐日代表處將評估未來是否繼續擔任該活動後援單位。（資料照）

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