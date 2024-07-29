為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

東京「台灣祭」攤位出現中國國旗 外交部：損及我國主權

我國在日僑團「日本華商總會」本月26日至28日在東京代代木公園舉辦「台灣祭」，並邀請駐日代表處擔任後援單位，攤位卻出現中國國旗。（擷自「X」平台）

我國在日僑團「日本華商總會」本月26日至28日在東京代代木公園舉辦「台灣祭」，並邀請駐日代表處擔任後援單位，攤位卻出現中國國旗。（擷自「X」平台）

2024/07/29 21:10

相關新聞請見︰

東京「台灣祭」遭置入中國五星旗 日網質疑：掛羊頭賣狗肉？

〔記者黃靖媗／台北報導〕我國在日僑團「日本華商總會」本月26日至28日在東京代代木公園舉辦「台灣祭」，並邀請駐日代表處擔任後援單位，攤位卻出現中國國旗。外交部表示，在台灣意象圖案中置入中國國旗，明顯損及我國主權，我國駐日代表處將評估未來是否繼續擔任該活動後援單位。

外交部指出，「台灣祭」活動過程中發現某一攤位海報設計，在台灣意象圖案中置入中國國旗，明顯損及我國主權。

外交部表示，我國駐日本代表處已要求活動主辦單位進行調查、了解原委及處置方式，並將據以評估未來是否繼續擔任該項活動後援單位。

外交部也已要求我國駐日館處未來擔任各項活動後援單位時，應確實於事前掌握相關活動及文宣內容，避免類似情況再度發生。

外交部表示，在台灣意象圖案中置入中國國旗，明顯損及我國主權，我國駐日代表處將評估未來是否繼續擔任該活動後援單位。（資料照）

外交部表示，在台灣意象圖案中置入中國國旗，明顯損及我國主權，我國駐日代表處將評估未來是否繼續擔任該活動後援單位。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中國稱「代為台灣處理」WHO技術活動 涉外人士批：吃主權豆腐
2024/05/28 13:14

中國稱「代為台灣處理」WHO技術活動 涉外人士批：吃主權豆腐
寮國開放免簽但限中國港澳台 外交部重申互不隸屬
2024/06/28 21:24

寮國開放免簽但限中國港澳台 外交部重申互不隸屬

《CHARM野性魅力》 全球寵物的最佳伴侶
蔣萬安15日出訪東京 將拜會小池百合子、參觀巨蛋
2024/05/13 10:37

蔣萬安15日出訪東京 將拜會小池百合子、參觀巨蛋
不只覬覦台灣？中國女戰狼影射日本1地主權未定 幾天後升官！
2024/05/29 00:48

不只覬覦台灣？中國女戰狼影射日本1地主權未定 幾天後升官！

STAR ONE中央星鑽 副都心地標 全新成屋
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播