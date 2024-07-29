東京「台灣祭」攤位出現中國國旗 外交部：損及我國主權
2024/07/29 21:10
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〔記者黃靖媗／台北報導〕我國在日僑團「日本華商總會」本月26日至28日在東京代代木公園舉辦「台灣祭」，並邀請駐日代表處擔任後援單位，攤位卻出現中國國旗。外交部表示，在台灣意象圖案中置入中國國旗，明顯損及我國主權，我國駐日代表處將評估未來是否繼續擔任該活動後援單位。
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外交部指出，「台灣祭」活動過程中發現某一攤位海報設計，在台灣意象圖案中置入中國國旗，明顯損及我國主權。
外交部表示，我國駐日本代表處已要求活動主辦單位進行調查、了解原委及處置方式，並將據以評估未來是否繼續擔任該項活動後援單位。
外交部也已要求我國駐日館處未來擔任各項活動後援單位時，應確實於事前掌握相關活動及文宣內容，避免類似情況再度發生。
【#對流速報】抗議！想要兩岸一家親的話請改名為中國祭！— 美麗島人會 （@JapanFormosan） July 29, 2024
7/26-28在東京舉辦的「台湾フェスタ2024 in 代々木公園」，被爆出不但有中國廠商擺攤，還直接不演了，光明正大的展示以五星旗與「台湾」兩字組合成LOGO。在網路與在日台灣人社群中引起眾僨。https://t.co/0bHainglqf pic.twitter.com/r8Kt4tMH9X
先週東京代々木公園にて行われた「台湾フェス」にて、台湾を語る偽物発見。— 台湾史.jp （@Formosanhistory） July 29, 2024
スクショ主は台湾人だと思うけど、「運営側もこれ事前にわかって出店許可出してるわけ？」と少しお怒りの様子。
知らなかったら中国お得意のペテン（羊頭狗肉）だし、知ってたら運営側（こんな性善白痴は????????側やろか）のチョンボ。 pic.twitter.com/EmZwIuG1ge