挺不下去了！高虹安涉貪遭重判停職 館長轟：丟所有人的臉

館長27日在直播批評高虹安。（圖翻攝自館長惡名昭彰YT）

2024/07/29 00:14

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市長高虹安涉貪26日一審遭判7年4個月並停職，褫奪公權4年，同日宣布退出民眾黨，引發外界熱議。力挺民眾黨的「館長」陳之漢近日在直播中開砲，怒轟高虹安「丟所有人的臉」！

九合一縣市首長選戰期間曾訪談高虹安的館長，27日晚間開直播時聊到高的涉貪案，表示他很支持民眾黨，但是現在發生這種事情，高虹安犯這種低級錯誤，民眾黨要去檢討，「哪一個政黨不用檢討？連林北都要檢討我自己了！」

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館長接著說說，先不用講高虹安有沒有真的貪污，光被講有做這種事，就會被大家放大檢視、抓出來鞭，「妳何必這樣幹？然後害柯文哲被打臉，我們這些支持他的人要極力辯護，然後飽受這些綠的這樣攻擊，說『館長支持貪汙仔』、『館長支持一個貪汙的市長』，讓我被貼上挺貪汙的標籤。」

「這種東西就連體嬰嘛，妳丟的不是一個人的臉，是所有人的臉！我比較敢講我才講出來，你說民眾黨其他人沒有像我一樣這種想法嗎 ? 還是有啊！柯文哲屁都不能放一個啊，因為都發生啦……黃國昌也是一直被抓出來鞭啊，『國昌老師說說看高虹安好不好 ?』、『 只敢批評鄭文燦喔不敢講高虹安喔 ?』…… 」

館長的發言隨即被分享到PTT，鄉民紛紛嘲諷「連肌肉腦都知道不能再挺」、「啊他就真的挺貪腐還怕人說哦」、「全黨挺貪污不是全台灣都知道嗎？」、「反正高虹安退黨了，可以罵了」、「館長要跳船了嗎」、「結果館長比小草正常」、「這樣講小草會不會混亂啊」、「轉彎這麼快」、「又要變了是嗎？」、「這車上去一定翻，不敢挺」。

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