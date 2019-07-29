保護中華民國？蘇揆批韓：在林鄭前畢恭畢敬到屈膝

2019-07-29 14:40

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨全代會昨通過提名高雄市長韓國瑜參選2020總統選舉，韓喊出要親自發出「穿雲箭」，請海內外百萬僑胞共同保護中華民國；對此，行政院長蘇貞昌今表示，韓連高雄市政都做不好、蚊子都管不好，還提要保衛中華民國，應實際一點；且韓在香港特首林鄭月娥面前畢恭畢敬到屈膝的樣子，實在令人看不下去。

蘇貞昌下午出席立法院副院長蔡其昌新書發表會，他在會前呼籲，韓國瑜還是專心把高雄的登革熱減低疫情，專心照顧市民，若要選舉也要好好提出政策才是，不要喊一些口號。

媒體詢問，韓說要捍衛中華民國，為何又要進中聯辦？蘇貞昌說，韓放著高雄市政跑到香港，且直接進中聯辦，這是過去很難看到的，韓在香港特首林鄭月娥面前西裝筆挺，坐在那恭恭敬敬，連沙發都不敢坐滿，講話也恭恭敬敬，今天看到林鄭被香港人民這麼唾棄，又看到韓對林鄭的態度，你就知道標準在哪裡。

蘇貞昌強調，香港人民才700萬人，就有200萬人走上街頭，拚著要民主自由，台灣今天的自由度被世界肯定，這都是我們看到蔡總統領導國家，一步一步非常努力做來，而不是像韓國瑜這樣。

蘇貞昌批評，韓國瑜市政做不好，做市長不到幾個月就要選總統，就知道這種人連高雄市政都做不好，蚊子都管不好，還說要保護中華民國，應實際一點，真材實料實際守護高雄市，守護高雄市民的健康。

蘇貞昌說，韓國瑜在中聯辦、在香港也沒聽他說過一句「中華民國」，只看到他在香港特首面前那種幾乎畢恭畢敬到屈膝的樣子，實在令人看不下去。

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