自由日日shoot》楊文科、 顏寬恒、高虹安皆涉貪 綠批藍白護短 不敢祭黨紀

藍綠白近期涉貪個案黨紀處分比較

2024/07/29 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕朝野政黨近期均有從政黨員涉貪案例，但政黨黨紀處分「標準」卻大不同，民進黨前桃園巿長鄭文燦涉貪遭羈押，民進黨隨即決議停權三年，而國民黨新竹縣長楊文科涉貪遭起訴、立委顏寬恒涉貪被判刑至今卻無黨紀處分，民眾黨新竹市長高虹安也因旋即退黨，規避後續處分。對此，民進黨立委批評藍白明顯護短，不僅未見黨紀處理，甚至發動輿論攻擊司法，相信社會自有公論。

鄭文燦收押 綠立即停權

鄭文燦涉土地開發弊案遭收押，民進黨廉政會隨即決議停權三年；顏寬恒被依貪污罪判刑七年十月，國民黨稱待判決結果再決定是否黨紀處分；高虹安於立委任內涉詐領助理費被判七年四月，因隨即宣布退黨，民眾黨也未有黨紀處分，甚至在高去年被起訴後，三次修正黨內的「紀律評議裁決準則」，涉犯貪污等罪者可視情節輕重予以除名或停權，變相保留彈性。

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民眾黨主席柯文哲二十七日被問及高虹安遭判刑時表示，他相信高沒有貪污的意圖，也支持她爭取自己的清白，但他會要求所有黨公職，必須記取教訓，更嚴格地自我要求。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨以最高標準自我要求，即刻啟動黨內制度，祭出黨紀，且完全尊重司法；反觀藍白兩黨不僅未見黨紀處理，更一再進行政治操作，發動輿論攻擊司法，並視司法獨立於無物，相信社會自有公論。

兼任民進黨中評會主委的立委賴瑞隆受訪稱，顏寬恒一審已被重判，國民黨卻稱待最後判決結果再決定是否處分，「這明顯就是在護短，不敢得罪顏寬恒、不敢得罪顏家」。他質疑，黨內不敢祭出停權甚至除名處分，要如何讓人民相信國民黨反貪腐的態度。

綠委批朱不敢得罪顏家

賴瑞隆也說，高虹安涉詐領助理費明顯違法，結果號稱新政治的民眾黨，從柯文哲到黨團總召黃國昌一路挺到底，甚至「輕縱」高虹安退黨；他提及，若此事發生在民進黨，「絕對不只是退黨就解決，若一審有罪，民進黨絕對會直接開除黨籍，這是一個態度的展現。」

此外，盤點國民黨主席過去對涉貪案的黨紀處分態度，朱被質疑是歷屆最「輕縱」的黨魁。民進黨立委王定宇受訪直言，「朱立倫的黨紀因人設事」，他可以透過同舟計畫，放寬黨紀處分，號召失聯黨員回娘家，讓內線交易的更生人傅崐萁重返國民黨。

立委也該一審有罪停職

王定宇也說，以顏寬恒一審被依貪污罪判刑為例，以馬英九當黨主席時的標準，顏早已被開除黨籍，「朱立倫可以說是對貪污犯最溫柔、最寬容的黨主席，顏家一定會感念在心。」

由於顏寬恒所犯案件不屬賄選等罪，不適用公職選罷法停職規定。對此，王定宇表示，他將於下會期提案修改「立法委員職權行使法」，讓涉貪一審被判有罪的立委，比照民選首長停職、停薪，這才是符合人民期待的「真國會改革」。

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