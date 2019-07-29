加州州眾議會議長藍道安率團訪台 他曾在龍潭教英文！

2019-07-29 18:46

［記者鄭淑婷／桃園報導］美國加州州眾議會領袖訪問團一行5人，來台進行為期7天6夜的訪問，今天抵台首站選擇桃園市，特別的是，加州州眾議會議長藍道安（Anthony Rendon），1998、1999年曾在龍潭國際美語村擔任英文老師，趁著這次來訪，他也回到美語村敘舊。

藍道安一行人另也參訪高鐵桃園行控中心、桃園捷運及石門水庫，並與桃園市長鄭文燦針對交通建設、企業合作各項議題交流，推動台美合作、強化雙方的夥伴關係。

桃園市府表示，鄭文燦與藍道安關係友好，2016年7月首次訪美，造訪加州首府沙加緬度，他走進加州眾議會接受藍道安表揚，成為第一位接受加州議會表揚的台灣政治人物；今年3月鄭文燦訪美時，也在桃園市的姊妹市爾灣與藍道安會面，大力邀請藍道安率團訪台，參觀高鐵、回到龍潭國際英語村走走。

鄭文燦與訪團交流時，力推上任後聚焦發展的「機場經濟學」，他表示，桃園國際機場的重要聯外交通機場捷運，由桃園市政府負責營運，讓機場到城市更方便，台灣高鐵離機場也僅有15分鐘車程，訪團此行安排台灣高鐵、桃園大眾捷運參訪，必定能有豐碩收穫；藍道安也對台灣交通建設設點規劃、維修能力深感興趣。

桃園市府秘書處長顏子傑說，桃園與加州有4個姊妹市，分別為阿拉米達郡、橘郡爾灣市、聖貝納迪諾郡及互動密切的長堤市，雙邊在許多高科技企業、物流業長期多有往來，這回藍道安率團來訪，也讓彼此關係更加緊密。

美國加州州眾議會領袖訪問團成員，包括加州州眾議會議長藍道安（Anthony Rendon）、加州州眾議會銀行與財政委員會主席黎夢（Monique Limón）、加州州參、眾議會急難管理聯席委員會主席史麗緹（Christy Smith）、加州州眾議會紀律委員會主席雷凡璐（Luz Maria Rivas）、加州州眾議會婦女生育健康委員會主席鮑蕾（Rebecca Bauer-Kahan）。

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