曾在台灣當英文老師 加州眾議長今起率團訪台

2019-07-29 14:56

〔記者呂伊萱／台北報導〕加州州眾議長藍道安（Anthony Rendon）率領多位州眾議員今起訪台。外交部今天表示，訪團此行主要目的是考察高鐵等基礎建設，並了解我國產業轉型，訪團也將晉見總統蔡英文，並會晤立法院副院長蔡其昌與外交部長吳釗燮。

率團的藍道安議長，早年曾於桃園縣龍潭鎮教授英文，自2012年獲選加州州眾議員至今，一直與我旅美僑社維持友好關係。外交部今天也在新聞稿中對藍道安州眾議長一行來訪，表達誠摯歡迎。

外交部今天發布新聞稿，公開美國加州州眾議長藍道安率團自今日（29）起至8月3日訪問台灣。外交部指出，藍道安議長此行目的是考察我國高速鐵路等重要基礎建設，並瞭解我國經濟發展與產業轉型。

另訪團在台灣期間也將晉見總統蔡英文，會晤立法院副院長蔡其昌與外交部長吳釗燮。藍道安議長也將拜會經濟部、金管會、行政院性平處、桃園市政府、桃園捷運公司等單位。訪賓並將參訪故宮、台北101與台灣高鐵探索館等。

外交部說，我國與加州雙邊經貿關係緊密，台灣是加州第7大、亞洲第5大貿易夥伴，每年雙邊貿易額高達200億美元。外交部表示，藍道安議長此次訪問，將有助於進一步促進雙邊貿易及投資，也將深化雙邊教育與文化交流。

根據資料，此次訪團團員包括加州州眾議會銀行與財政委員會主席黎夢（Monique Limon）、州參眾議會急難管理聯席委員會主席史麗緹（Christy Smith）、眾議會紀律委員會主席雷凡璐（Luz Maria Rivas）及眾議會婦女生育健康委員會主席鮑蕾（Rebecca Bauer-Kahan）。上述訪賓都是首度訪問台灣。

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