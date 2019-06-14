鉅額紀錄！ 加州通過6兆6865億預算案

2019-06-14 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕加州參議院昨日（13）批准2150億美元（約6兆6865億台幣）的預算案，其中包括健保罰鍰、未成年移民補助、房屋建設以及教育補助。民主黨參議院領袖阿特金斯（Toni Atkins）稱其為20年來最好的國家預算。

綜合外媒報導，這項鉅額預算案將於7月1日實施，此案也讓民眾看見剛上任6個月的州長紐森 （Gavin Newsom）的抱負，大多數民主黨人支持將重金用於醫療保健、住房以及國家儲備的支出計劃上，不過民主黨議員Al Muratsuchi表示，該州應在教育方面投入更多資金。

此案通過紐森的2項建議，首先是對「健保機制」的提升，規定所有加州成年人都必須買健保，若違規不購買，將對此罰款695美元（約2萬1614台幣）或家庭收入的2.5%，這項政策曾在2年前被川普政府所取消。加利福尼亞大學研究估計，如果沒有這項計畫，2023年（即440萬人）的非保險率將上升至12.9％。

另外，加州政府預計提供19至25歲的9800萬美元（約30億4780萬台幣）的無證移民補助，未成年無證移民已獲加州白卡（Medi-Cal）的補助，州參議會提出讓25歲以上無證移民也同此方案，卻被紐森否決，議員馬西斯（Devin Mathis）表示，國家「不應該為非法居民花錢」。

教育案方面，紐森所提議的「全民教育」將補助1萬名低收入家庭4歲以下的小孩，獲得學前教育，而近1020億美元（約3兆1722億台幣）的資金用於加州教室和社區學院，教育案是此案花費最高的提案，民主黨人要求對特許學校進行嚴格監督。

為了反映立法機構近期最關注的「減少警方槍擊事件」預算，此案將花費2000萬美元（約6億2200兆台幣）來培訓警察；預算案也將在新屋基礎建設、遊民中心，以及低收家庭房屋的抵稅計畫花費25.2億美元（約783億台幣）。

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