加州湖面驚見22公尺大水洞 小鴨捲入...幸運逃過一劫

美國加州伯耶薩湖（Berryessa）上最近出現了直徑約22公尺，深度約75公尺的大洞。（圖擷取自Tori Junes Fowler Facebook）

2019-03-07 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州伯耶薩湖（Berryessa）上最近出現了直徑約22公尺，深度約75公尺的大洞，所幸沒有戲水的人們被捲入這個駭人的大洞，只有1隻鴨子不幸被捲入。

綜合外電報導，美國加州最近大雨不斷，伯耶薩湖內設計的直井溢洪道終於有機會洩洪，形成了湖面突見22公尺大洞的奇景，當地居民將這個景象稱作「榮耀洞（Glory Hole）」。

因為榮耀洞的吸力太強，疑似有1隻鴨子不小心被洞口捲了進去，恐怕凶多吉少，水被吸入溢洪道後，會向下流大約18層樓高，流入下游的普塔奎克河（Putah Creek）。不過這座湖的管理者表示，在鴨子被捲進去溢洪道後，他連忙跑到普塔奎克河確認鴨子是否還活著，沒想到看起來奄奄一息的鴨子，過一會竟突然「像子彈一樣飛走」。

可容納20億立方公尺水量的伯耶薩湖很少會出現大洞，除非下起連日大雨、需要洩洪，通常要時隔好幾年才會看到1次榮耀洞，由於吸力相當大，1997年甚至曾有1名戲水的女性被捲入榮耀洞後死亡。

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