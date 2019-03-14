加州州長暫停死刑 反對者批違背民意

2019-03-14

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國加州州長紐森（Gavin Newsom）十三日將簽署行政命令，以死刑所費成本龐大、不可改變性及死囚種族失衡等理由，無限期暫時停止執行死刑。根據行政命令，目前加州七百三十七名死刑犯將暫緩執行死刑，同時關閉加州監禁重刑犯的聖昆丁州立監獄死刑行刑室，以及撤銷該州注射毒液處死實施規章。

紐森說，「蓄意殺死他人是錯的」、是公共政策的「失敗」，歧視精神疾病患者、黑色和棕色膚色人，或者請不起昂貴律師的人；一個文明社會只要繼續差別待遇地處死人民，就不能自稱是世界的領導者，「簡言之，死刑不符合我們的基本價值觀」。

加州死囚人數佔全國總數約四分之一，也是西半球之冠，上一次執行死刑是二○○六年。死刑犯六十％是有色人種，研究也顯示，殺死白種人被處死刑的機率遠大於殺死非裔、拉丁裔人。「人權觀察」組織美國計畫主任帕克讚揚紐森「極富勇氣和領導力」，呼籲其他州效法。反死刑組織「死刑資訊中心」執行長鄧漢說，「加州暫緩行刑有龐大的象徵價值」。

死刑支持者表示，州長此舉有違州民意志，選民此前已否決一項廢除死刑的提案，並於一六年投票通過主張加速執行死刑的加州六十六號公投提案。「刑事司法法律基金會」主席拉許福德說，「三十年來，加州選民已有多次機會廢除死刑，每一次都否決」。

紐森此舉擴大與支持死刑的總統川普之間的政策分歧。川普十三日發表推文，斥紐森「無視選民」暫緩死刑，「總是被遺忘的（犯罪）受害者親友不高興，我也是！」

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