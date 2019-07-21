鄭文燦重申：專心市政、不會參選！

2019-07-21 12:47

［記者陳恩惠／桃園報導］由桃園市八德區原住民族協進會及各里所遴選出的49位模範父親，今天在八德國中活動中心，參加八德區公所舉辦的「桃園市八德區108年模範父親表揚活動-爸氣英雄 父愛如山」中獲表揚，市長鄭文燦感謝父親對家庭的無私奉獻，他表示︰「台灣爸爸甘苦自己吞、歡樂留給子女，自己身為人父、市長，我要專注照顧、奉獻給所有市民，專心當市長，不會參選！」

鄭文燦說，今年獲得表揚的父親，大多出生務農家庭，從小除了協助農務，還要照顧弟妹們，或是早早離家外出打拼；成家育兒後，又多了份對子女教養的責任，全力付出、無怨無悔，辛勞工作，都是為了支撐起一個家、給予家人最好的生活及照顧。

他說，這些模範父親除了經營家庭外，有些父親在行有餘力之時，也擔任志工、或慷慨解囊救助貧苦無依者、或辦弱勢園遊會、推廣北管文化、太極氣功等，積極參與鄰里社區事務，貢獻一己之力，真是不簡單！

父親的偉大不是建立在財富上或廣闊的人際關係，而是經歷一切磨難後，將困境轉化為力量，如一座山般沈穩且堅定不搖，不僅在伴侶與子女心中如同英雄般的存在，更將其經驗與智慧轉化為關懷社會的行動，協助需要幫助的人，為家庭、社會的付出，值得表揚！

今天的表揚活動開場，由三人玄樂團演奏膾炙人口的民歌曲，帶動現場的氣氛，再由曾獲國際肚皮舞公開賽冠軍的愛西絲肚皮舞團、精彩互動性滿分的川劇變臉，和新生代搞笑魔術師代表的顏酷魔術秀，為現場帶來豐富的聽、視覺饗宴，藉此對模範父親致上最高敬意，祝福大家父親節快樂！

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