「市政都沒顧好」！9旬老翁拄拐杖罷韓 緩緩簽下連署書

2019-07-26 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選勝出，激起不少市民怒吼「落跑市長」，更發起了「公民割草行動」罷免韓國瑜行動。日前一名90多歲老翁連背都已挺不直了，卻執意要到離家10公里遠的議員服務處，親手填寫罷韓連署書，還不斷喃喃唸著「市政都沒顧好還要選總統」。

根據《三立新聞》 報導，這位90歲的老翁為了參與罷韓，從楠梓橋頭交界處請家人騎了30分鐘的機車，載他前往距離10公里以外的岡山，來到市議員高閔琳服務處，當時剛好人在辦公的高閔琳也連忙上前攙扶。高閔琳說，當時老翁不停叨念著「市政都沒顧好還要選總統」，看到他克服萬難前來，並慢慢的親筆寫下罷免韓國瑜的連署書，心裡十分感動。

高閔琳指出，光是她的服務處就有上萬份連署書，她在整理時更發現有許多來自忠孝里眷村深藍票倉的「老兵」連署書；此外，她在眷村更曾親耳聽聞老榮民罵韓「草包」。高閔琳說，目前提交罷韓連署書人數已近20萬，希望市民朋友能站出來，提早達到30萬目標。

罷韓粉專「Wecare高雄」轉貼高閔琳的照片後，網友也紛紛留言表示「謝謝阿公 祝你身體健康喔」、「阿公謝謝你的支持，辛苦了，真的很感動」、「為了台灣年輕世代的未來.拖著年邁身體」、「年邁的阿公都站出來行使公民權，令人感動」！

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