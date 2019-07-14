高雄街頭宣導罷免韓國瑜 志工遭嗆「真是沒良心」

2019-07-14 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕基進黨無支薪志工今（14）日在高雄街頭宣導罷免市長韓國瑜，卻屢遭中、老年韓粉挑釁、叫囂，甚至還被罵「沒良心」，基進黨對此使用雙關語指出，「我們真的沒有糧薪」。

基進黨今在臉書發出2段影片，分別是在白天、傍晚時分遇到韓粉騷擾罷免宣導活動，第1段影片顯示，1名身穿黑衣的中年男子對著志工咆哮「我很理性跟你們講，他哪裡做錯了？你們來，很憤慨，跟你們講，我知道你們的權利啊！那你要跟我講你們的理在哪裡嘛！為什麼他參選要受到你罷免？」

第2段影片可見，1名年約60歲以上、騎車路過街口、聽見志工在宣導罷韓活動的外省女性，靠近志工團大吼「沒有憑良心啊！沒有憑良心啊！良心摸一摸啊！你們這些年輕人書讀到哪兒去了啊？真的，我會把它撕掉嘛！我不會簽名啦！你們真的是沒有良心啊！沒有良心啊！」

基進黨對此指出，今天街頭連署不到一個小時就遇到「理性」韓粉，再次提醒大家，請尊重彼此和平表達意見的權利，對於韓粉「阿姨」的行為，基進黨透露，我們這些在街頭罷韓的人，都是平凡的市民、志工，「您說對了，我們真的沒有糧薪！」

基進黨補充，沒有糧薪還要大熱天出來罷韓，因為我們的良心都拿去愛高雄了，「要糧薪要找韓導的造勢場，基本上那邊糧薪比較多」；網友們對此留言表示「謝謝志工，辛苦了」、「志工加油」、「希望韓粉可以傳承他們師傅的愛與包容」、「對這些不理性的韓粉，不要跟牠（他）們爭辯，保護好自己。」

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