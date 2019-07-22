罷免行動如火如荼 韓國瑜︰根本是假議題

2019-07-22 10:36

〔記者葛祐豪／高雄報導〕罷免韓國瑜行動如火如荼，韓國瑜接受媒體專訪時，斥責現在提出罷免，根本是假議題，這是一個無聊的小兒科遊戲。他強調「如果我做不好，我連署罷免我自己，市民就投同意罷免，我就下台了。」

上週五（19日）下午3點至4點，高雄雨勢最大時，韓國瑜在市府鳳山行政中心，接受《風傳媒》與《新新聞》的專訪，內容今早刊出。

面對「公民割草行動」與「Wecare 高雄」發起的罷免韓國瑜活動，連署書已超過16萬份，韓國瑜在專訪中強調，這是一個假議題，罷免案要就任滿1年才能發動，因此，現在提出罷免根本是假議題，他認為這是一個無聊的小兒科遊戲。

韓國瑜也批說，罷免前提是必須要符合法定時間，現在才7月份，現在簽這個是什麼意思呢？「在外面搞鬼鬼祟祟的政治動作，是什麼意思呢？這些陰暗小動作，在台灣政治從來都不缺乏，越搞越不磊落，越搞越猥褻！」

韓國瑜批說，明明提出罷免案的時間還沒到，罷免案設計者卻急著在這個時間點發動罷免，到街上把罷免連署書像傳單一樣鋪天蓋地的發，這一看就知道是政治運作，非常不成熟且非常幼稚。

韓國瑜指出，他很坦蕩，歡迎罷免發動者來找他，面對面和他討論一下，「他們會發現，我的態度會讓他們會嚇一跳。」

韓國瑜表示，他接受市民對他的期中考，如果他做得不好，市民罷免他是應該，「如果我做不好，我連署罷免我自己，市民就投同意罷免，我就下台了。」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法