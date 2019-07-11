愛與包容？韓粉列抵制清單 6間罷韓店家全上榜

2019-07-11 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市民發起罷免市長韓國瑜的活動，獲得不少店家響應，但現在卻爆出韓粉們將這些店家整理成一份清單，在Line群組鼓吹抵制，事件曝光後引發批踢踢實業坊鄉民不滿，痛批韓粉是「社會亂源」。

鄉民在PTT踢爆此事，並貼出韓粉Line群組對話擷圖為證，內容顯示一名韓粉發訊表示：「號外~目前有6家高雄店鋪只歡迎倭鬼不歡迎台灣人民去消費，請去高雄旅遊的國人不要打擾人家，因為他們不喜歡快樂的台灣人民接近」，並詳列6間抵制韓國瑜的店家。

知名的常美冰店、勇記無敵蘿蔔糕、郭家肉粽、森梵新鐵板料理、茶藝復興、廣德家香蕉煎餅全都被韓粉列出，還詳載店家地址；發文的鄉民對此痛批韓國瑜「這是你所謂的愛與包容嗎？你對這些惡意的行為漠視，記者詢問你的意見也不加以譴責」、「韓粉這群喪屍才是傷害高雄的可恥元兇！」

其他鄉民得知此事後，也相繼留言指出「高調，好噁爛的一群人」、「不要對韓粉的智商和人品有所期待」、「這堆人484都是神經病阿」、「很符合要錢花的特徵」、「幫韓國瑜高調，快用屁眼瞪假韓粉」、「這不就是韓粉的水準嗎？有甚麼好訝異的」、「韓粉消失，台灣大概進步20年吧」。

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