滑冰賽主辦權取消 政院︰請滑冰總會說真相、還台灣公道

2019-07-24 17:46

〔記者李欣芳／台北報導〕原訂10月30日在台北小巨蛋冰上樂園舉辦的2019年亞洲國際花式滑冰經典賽台北站，國際滑冰總會（ISU）臨時通知，取消台灣的主辦權，行政院今天提出強烈抗議，政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）下午受訪時呼籲國際滑冰總會清楚說明，到底基於什麼原因與壓力臨時撤銷比賽，說出真相，還給台灣公道。

台灣過去多次舉辦四大洲花式滑冰錦標賽，今年則是首次爭取到亞洲國際花式滑冰經典賽主辦權，不過，國際滑冰總會22日晚間臨時通知，取消台灣的主辦權，理由是「國際情勢關係，台灣目前不適合辦理國際滑冰賽事」，改由香港協會接手，比賽地點改到中國東莞。

據悉，原訂今年8月在台中市舉辦的東亞青年運動會，去年就曾遭中國打壓後被撤銷主辦權。外界揣測這次滑冰賽台灣主辦權被取消，應與中國有關。谷辣斯．尤達卡今天下午表示，目前尚不清楚具體原因，但她對此感到錯愕，並強烈抗議。

谷辣斯表示，運動不應牽扯政治，但國際滑冰總會卻臨時、片面取消中華民國滑冰協會已籌辦多時的亞洲滑冰經典賽台北站的賽事，不但留下許多的問號，損害該協會、台灣滑冰選手的權益，更傷害台灣國家尊嚴。

谷辣斯說，行政院支持中華民國滑冰協會向國際滑冰總會提出申復，行政院要求教育部、體育署、外交部協助該協會向國際滑冰總會主張這次的決議不當。

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