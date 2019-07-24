中國剝奪亞洲滑冰賽主辦權 林佳龍：台中東亞青運翻版

2019-07-24 14:28

〔記者黃鐘山／台中報導〕亞洲國際花式滑冰經典賽台灣主辦權被無預警取消，交通部長林佳龍今（24）日在臉書貼文說，這讓他想到與台中市東亞青如出一轍的中國打壓手段，但台灣不能、也不願屈服，也澆不息台灣對民主的堅持，這是我們最珍貴的資產。台灣加油！

原訂10月30日在台北小巨蛋冰上樂園舉辦的2019年亞洲國際花式滑冰經典賽，昨晚9時國際滑冰總會（ISU）臨時通知，取消台灣的主辦權，改到中國東莞舉辦，理由竟是「因國際情勢關係，台灣不適合辦理國際滑冰賽事」。

林佳龍說，這讓他回想到1年前，原訂今年8月在台中市舉辦的東亞青年運動會，也因為中國政治干預與運作下被取消，讓1千多位運動小將，平白無故少了一個表現的舞台。他立即召開國際記者會，要向全世界嚴正表達台中市的立場，同時也向東亞奧林匹克委員會（EAOC）提出申復。

他又說，申復失敗後，也著手準備法律攻防，準備要提出國際仲裁。雖然深知仲裁曠日費時，且在中國打壓之下恐也難有結果，但台灣不能、也不願屈服，台灣必須讓世界看見台灣為不畏強權、堅持民主自由的態度。

林佳龍表示，時過境遷，當一國兩制因為香港「反送中」而被認為是個徹底失敗的制度之時，中國再度為了強壓台灣接受極權、放棄民主與自由，又在國際上搞手段，拿運動員的前途作為政治鬥爭與分化台灣內部團結的手段，實在令人感慨。

他強調，與東亞青如出一轍的打壓手段，澆不息台灣對民主的堅持。台灣人的民主及自由得來不易，卻是我們最珍貴的資產。台灣加油！

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