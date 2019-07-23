陳宜民：特勤「吳宗憲」是替死鬼 調查層級勿設限

2019-07-23 11:21

〔記者林良昇／台北報導〕國安局安全人員利用總統出訪走私9800條免稅香菸醜聞擴大，國民黨立委陳宜民今表示，有自稱為「吳宗憲」朋友的網友在臉書上留言給他，為吳姓少校抱屈，該網友強調，吳只是國安局總統隨扈的一個少校，有權力能安排自己的貨車在車隊裡？然後所有長官都不知情？認為吳姓少校只是替死鬼，絕對有錯，但是清白的。

陳宜民今在國民黨團記者會上說，這次發生這樣的弊案，蔡總統在臉書上說明針對特勤人員購買大量免稅菸品，但他認為不只特勤人員牽涉，也牽涉相關出訪的官員和立委，如果隨行出訪的民進黨立委沒有認購菸品的話，就要出來自清，並接受測謊。

陳宜民也指出，蔡總統聲明說是在國內採購，與總統出訪無關，但明明有600條香菸被發現藏在機艙裡面，他合理懷疑就是擺不平，當初沒認購到，事後要追加，隨行人員在國外也有犯法行為，將菸藏在機艙裡面帶回來，蔡總統臉書講的不是事實。

陳宜民說，蔡總統聲明讓國安局徹查，但國安局長已經下台，層級當然要升高，市調、北機組都要進來查，如果沒辦法徹查給國人交代，這很不應該。

陳宜民也表示，昨天他在臉書發文說吳少校是「倒楣的替死鬼」，就有自稱是吳少校朋友的網友私訊給他，替「吳宗憲」感到委屈，因為這次出訪，憑吳一個人不可能做這樣的事情，所以事情層級不要限制，至少總統府秘書長陳菊也要出來說清楚講明白，並向國人道歉。

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