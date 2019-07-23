第三次走私香菸？ 2國安局官員漏夜偵訊、8嫌交保

2019-07-23 07:55

〔記者錢利忠／台北報導〕國安局少校吳宗憲涉嫌利用總統出訪專機出入境行李禮遇之便，購買9800條免稅香菸存放華膳空廚，趁總統拚外交回國時「領貨」，昨跟隨總統車隊離開時被當場扣菸逮捕，包括吳員等2名國安局人員及卡車司機等共10人，昨深夜被移送台北地檢署，今清晨訊後分別依貪污、菸酒管理法等罪，諭令其中8人20萬至50萬元不等交保；吳員等2名國安局官員仍訊問中。

專案小組掌握，2名國安局人員已非初次走私，這是疑似為第3次，之前也是隨同總統專機出訪的機會，利用總統國賓行李禮遇通關夾帶「少量」香菸，食髓知味後，這次竟買了9800條香菸，調查局、桃園機場海關目前正追查之前夾帶走私香菸的數量。

本月11日，總統蔡英文展開「自由民主永續之旅」，調查局新北調查處當天即接獲立委黃國昌檢舉，指有隨行人員走私高達600餘萬元的菸品，海關及調查局掌握相關情資，清點後有查獲9800條，並查出香菸存放於華膳空廚。

海關及調查局新北調查處、桃調處隨即組成聯合查緝小組，昨12時35分飛機落地前，發現12時20分有5輛接機貨車陸續裝載該批走私菸，接著要跟隨總統車隊由國賓通道離開機坪，查緝小組隨即攔車扣菸逮嫌，將香菸扣至台北關私貨倉庫，嫌犯則被帶往新北市調處偵訊，並於今天凌晨移送至北檢複訊。

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