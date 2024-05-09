電音趴女DJ被誤會吸毒 舞客PO文「吃毒不好」挨告判賠

去年3月在高雄承億酒店舉辦的電音派對活動上，陳姓女DJ疑身體不適提早下台，竟被誤傳為嗑藥太多。（資料照）

2024/05/09 16:40

〔記者黃佳琳／高雄報導〕去年3月在高雄承億酒店舉辦的TranceStation活動，陳姓女DJ疑喝酒加上身體不適，提早休息，楊姓主辦人誤會她吸毒，報警還大駡她「嗑嗨了」，另王姓舞客PO文點名陳女「早就跟你們說吃毒不好」，陳女提告，但檢方認定罪證不足不起訴；陳女另提民事求償，法官認為楊男是「自言自語」，不算散布於眾，但舞客未經查證就發文，判他應賠8萬元。

判決指出，去年3月11日晚間，陳姓女DJ受邀到酒店表演，陳女疑似喝了點酒加上身體不適，提早從舞台下場去後台休息，楊姓主辦人誤以為陳女吸毒，趕緊報警，並通知救護車到場，他協調完另名DJ接手後，下舞台罵三字經並碎念「陳OO嗑嗨了」，被其他參加活動的舞客聽見，私下偷偷告訴陳女。

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另名王姓舞客則是在臉書直接發文「陳妹妹你很勇嘛！再吃阿！早就跟你們說吃毒不好」，陳女回文解釋自己沒有吸毒，王男回覆「「我希望妳真的沒有用東西！我自己可能也在氣頭上，但黑了就是黑了你要告我就來....」，並在發文的留言處標註陳女臉書帳號，並發表「那妳幹嘛跑？你理直氣壯幹嘛跑？」

陳女不滿名譽受損, 向楊、王2人提告，但檢方認定罪證不足處分不起訴；陳女另提民事求償66萬餘元，高雄地院審理時，法官傳喚多位證人，認為楊男是步下舞台時「自言自語」，加上現場音樂聲很大，背景音吵雜，不算散布於眾，判楊男不用賠錢，但王姓舞客未經查證就發文指控陳女吸毒，已侵害陳女權益，因此判王男應賠8萬元，可上訴。

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