嘉義太保3死火警捐款不斷 教儲戶明下午5點關帳

各界善心湧入柯家3個女兒就讀的南新國小。（記者林宜樟攝）

2024/05/09 16:51

首次上稿 16:02

更新時間 16:51

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市低收入戶柯家7日晚間發生火警，一家7口母親與2個兒子被燒死，父親插管住院治療，就讀小學的3個女兒暫由姑姑照顧；火警發生後，3個女兒就讀的南新國小開設教育儲蓄戶專戶接受各界善心捐款，照顧3個女兒長期教育求學費用，各界善款不斷湧入，南新國小今天下午表示，教儲戶捐款已達600萬元，已足夠3姊妹所需，將於明天（10日）下午5點關閉教育儲蓄戶專戶，感謝各界善心，有意捐款民眾可將愛心留給其他需要的人。

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柯家一家7口母親與6歲、3歲兒子被燒死，10歲、8歲及6歲3個女兒並未受傷；柯家家境貧困，平時靠父親1人工作養家，父親稍燙傷住院，3個女兒求學費用讓各界關注，昨由校方開設教育儲蓄戶專戶接受捐款。

為確保善款能均運用在孩子身上，今天中午南新國小校長莊政道召開說明會，太保市長鄭淑分、縣議員黃榮利、太保市民代表吳宏哲、朱聰麟、蔡聰敏、周玉岸及嘉義市嘉邑行善團、朴子扶輪社、嘉義縣家長協會、嘉義縣111教育團隊、朴子天公壇等單位到場捐助善款，並帶來善心人士聚全營造公司董事長黃忠信、陳進教、陳建安、佛教觀音慈善會、翁反‧謝美教育基金等捐助的善款，也與校方討論教育儲蓄戶專戶善款運用方式。

莊政道說，平時孩子們由母親陪著走路近2公里上學，母親不在後，學校將安排柯家鄰近的安親班，請安親班交通車接送孩子放學，加強課業後再自行返家；餐食部分會採用餐券及與鄰近便當店合作提供孩子飲食；孩子若有學習才藝需求，費用也將由教儲戶經費支出。

莊政道說，教儲戶善款將分為3份，3個孩子陸續畢業後，會轉移到下一階段的學校如國中、高中及大學，教儲戶支出均需經開會討論通過才能動支使用，確保善款用於學生身上；昨天開始已有許多善心人士、團體不斷聯繫捐款，教儲戶將於10日下午5點關帳，感謝各界協助孩子求學。

鄭淑分說，柯妻及2個兒子的喪葬事宜已由柯家姑姑請殯葬業者協助，費用由她與黃榮利議員、4位市民代表及善心人士協助處理，3人遺體目前安置在嘉義市立殯儀館，感謝嘉義市長黃敏惠協助減免相關費用。

南新國小校長莊政道向各界說明教育儲蓄戶善款運用方式。（記者林宜樟攝）

南新國小說明捐款狀況，請各界不需再捐款。（圖由南新國小提供）

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