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吸金97億涉坑騙逾7400人 台灣房巢負責人應澤揚、董事陳育澍起訴

台灣房巢負責人應澤揚、董事陳育澍被中檢起訴，圖為該公司鼓勵投資柬埔寨房地產債權的宣傳影片。（記者張瑞楨擷取自Youtube）

台灣房巢負責人應澤揚、董事陳育澍被中檢起訴，圖為該公司鼓勵投資柬埔寨房地產債權的宣傳影片。（記者張瑞楨擷取自Youtube）

2024/05/09 16:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕台灣房巢公司負責人應澤揚、執行董事陳育澍與共犯等，涉嫌透過網路平台，宣揚投資「柬埔寨不動產債權」，可獲得4至40%優厚報酬，違法吸金達97億8217萬餘元，7400多人受騙血本無歸，台中地檢署今天依違反銀行法等罪名，起訴應澤揚、陳育澍等14人。

中檢指出，此案是偵辦旭新科技股份有限公司負責人陳育澍（兼任房巢公司執行董事），涉嫌違反銀行法吸金案，發現陳育澍與應澤揚等人，另外涉嫌國外房地產債權投資詐騙案，經中檢重大刑案組檢察官陳宜君、重案支援中心檢察官黃裕峯，指揮法務部調查局台中市調查處等單位偵辦，依涉嫌違反銀行法的加重違法經營銀行業務罪，對應澤揚、陳育澍等14人提起公訴，另外，應澤揚與陳育澍兩人，另依刑法的共同詐欺取

財罪、以網際網路對公眾詐欺取財罪起訴。

中檢指出，應澤揚等人從2016年12月起，分別在台北、台南、高雄，以及利用Youtube串流平台，舉辦公開投資說明會，推出「柬埔寨不動產債權」，以「投資人可按季支領權利金或租金」、「期滿可取得賣方行使買回權時需加計投資金額4至40%之報酬」等宣傳語，推出11種柬埔寨不動產投資方案，從2016年12月至今年（2024年）2月底，共7400多人投資，金額高達97億餘元。

中檢強調，上述的「柬埔寨不動產債權」，合約書上的柬埔寨公司，其實是陳育澍等人找人頭設置的人頭公司，吸取的資金也流入這群不法者的口袋，中檢聲請羈押禁見應、陳二人獲准，再向台中地院聲請扣押房巢公司，以及應、陳的銀行帳戶與房地產，共計查扣價值832萬餘元資產，以及美金9萬餘元（折合台幣300餘萬元）獲准，中檢提起公訴之外，還向台中地院聲請犯罪所得97億8217萬餘元，應發還給被害人之外，其餘全部沒收。

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