現身丹佛僑宴 蔡英文姊姊：她好像從十八層地獄回到人間

2019-07-20 09:29

〔特派記者楊淳卉／丹佛十九日報導〕總統蔡英文過境美國丹佛行程第一天，今晚間與當地主流暨僑界人士晚宴，蔡總統姊姊蔡瀛如及哥哥蔡瀛政也出席相挺。蔡瀛如受訪形容蔡英文，「她今天好像從十八層地獄回到人間，我們很替她高興」，媒體詢及是否對蔡總統有什麼呼籲，蔡瀛如則回應，當然是拚到最後一分鐘，順其自然，媒體追問，對蔡總統有信心嗎？蔡瀛如表示，「當然有，當然有。」

蔡瀛如說，「她前一陣子很辛苦，我們兄弟姊妹都幫不上忙，心裡面也很捨不得，「她今天好像從十八層地獄回到人間，我們很替他高興，我們特地從洛杉磯趕來，替她加油打氣，台灣加油！」生活上，就找人多多照顧她，「我本身是基督徒，每天都會替她禱告。」

媒體詢問，能否以一個基督徒方式表達如何守護？蔡瀛如說，乞求上天用祂的公義，彰顯在台灣這塊土地上面，然後保護她。

蔡總統於丹佛時間19日下午2點45分（台北時間廿日凌晨4點45分）抵達美國丹佛，規劃停留丹佛兩晚。蔡總統抵達丹佛第一天，先是分別與科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）及參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）會見，晚間則與當地主流暨僑界人士晚宴。

蔡總統上任前、後只要在美國有僑宴行程，旅居南加州的姊姊蔡瀛如幾乎會到場。蔡總統去年8月出訪中南美洲友邦過境美國洛杉磯出席僑宴時，蔡瀛如也現身會場，被問到蔡總統常常遭受外界批評是否感到心疼，蔡瀛如則說「當然」。

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