中國批蔡總統挾美自重 海基會：惡意批評無助兩岸關係

2019-07-16 11:35

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統出訪我加勒比海友邦，並過境美國。中國海協會會長張志軍14日批評，是挾美自重，尋求靠山，「但是這種圖謀是靠不住的」。對此，海基會董事長張小月今天回應，惡意的批評無助於兩岸關係和平發展。

張小月強調，中華民國是主權獨立國家，蔡總統身為國家元首出訪友邦並過境美國，彰顯國家主權及民主價值，獲得台灣民意支持，呼籲中國大陸務實看待中華民國存在的事實，尊重台灣人民參與國際社會的權利。

張小月表示，中華民國維繫邦誼，與國際社會進行正常交流互動，促進國際合作，符合台灣人民期待，中國大陸應該理性看待，惡意的批評無助於兩岸關係和平發展。

張小月指出，台灣人民追求和平價值，希望兩岸和平穩定發展，台灣走向國際社會的權利，尋求自我防衛能力的提升，應該受到尊重。

張小月再次呼籲，兩岸人民往來持續30餘年，兩岸應該儘速在不預設政治前提下恢復對話協商，解決兩岸人民往來衍生諸多問題，才能促進兩岸人民福祉。

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