美重量級議員節目上談台灣 透露蔡英文最擔心...

2019-07-15 14:52

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文日前外交出訪過境美國紐約，除了與海外台僑餐敘外，也跟美國重要的政治人物會晤。美國眾議院外委會首席議員麥考爾（Michael McCaul）14日接受媒體專訪指出，國會之所以批准對台22億元軍售案，是為了讓台灣有自我防衛的能力，他也透露與蔡英文的會面中，她非常擔憂中國干涉2020年台灣總統大選的問題。

根據《福斯新聞》報導，麥考爾（Michael McCaul）14日接受節目Sunday Morning Futures主持人巴帝羅默（Maria Bartiromo）訪問，請他談談近期美國對台的外交政策，「很顯然的，這不會讓中國太高興。」

麥考爾向巴帝羅默表示，「的確，我認為美國對台灣的支持，讓中國感到很挫折」，中國最近在香港議題變得非常咄咄逼人，對台灣也是如此。

麥考爾透露日前與蔡英文會談的內容，他表示蔡認為中國將干預2020年的台灣總統大選，藉以選出「中國傀儡」，和美國1990年代晚期，中國情資單位試圖挹注經費到柯林頓（Bill Clinton）陣營的現象頗為相似。

麥考爾指出，這種現象持續很長一段時間，也受到外界很大的關注，美國必須支持自由和民主的台灣，因此他跟眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）批准22億元的軍售，讓台灣有自我保衛的能力。

麥考爾表示，正如他在12日晚間的紐約僑宴所說，不要惹德州（麥考爾出身德州），不要惹台灣。我們要武裝台灣，讓蔡總統能在家園自我防衛，不被中國共產黨侵犯。

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