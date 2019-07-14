蔡總統出訪》海地總統：兩國關係著重台灣資金投資

2019-07-14 07:58

〔特派記者楊淳卉／海地13日報導〕總統蔡英文出訪加勒比海4個友邦國家，於當地時間13日下午3點半抵達海地共和國，在海地太子港國際機場歡迎儀式結束後，前往海地先賢祠出席海地台灣商品展開幕典禮。蔡總統致詞表示，前台灣和海地正在推動強化海地電網系統計畫，等到海地國會審議通過後，就可以動工，相信能為海地人民帶來更好的生活，也象徵台海合作邁向新的里程碑。

海地總統摩伊士致詞向蔡總統喊話表示，目前兩國關係，是要著重在台灣資金直接投資在海地，因為海地在地緣戰略上享有非常重要的地位。

蔡總統表示，台灣和海地有長達63年的邦誼，期待藉由商展的平台，促進兩國雙邊貿易和產品貨銷，更希望能夠提供兩國工商業交流機會，增加台商來海地投資，促進海地工商業發展，深化兩國合作關係。

蔡總統說，目前台灣和海地正在推動強化海地電網系統計畫，這是雙邊指標性的合作項目。能源建設是基礎建設關鍵，這個計畫是創造三贏的合作，等到海地國會審議通過後，就可以動工，相信能為海地人民帶來更好的生活，也象徵台海合作邁向新的里程碑。

摩伊士致詞表示，海地強化電網計畫，象徵兩國投資潛在利益的計畫，因此，他要借助蔡來訪的機會，盼國會議員儘速通過此項計畫，尤其第一個計畫成功，將成為其他投資計畫的典範。

由於目前海地政治局勢不穩，摩伊士表示，海地目前遭遇的政治問題，絕對不是兩國關係發展的障礙。他呼籲所有海地人，無論意識型態如何，請大家攜手合作，讓海地變成和平的地區，以便外國能來海地投資。

摩伊士最後表示，台灣和海地兩國外交關係成功，就在於經濟夥伴關係的達成。他也向蔡總統喊話，目前兩國關係，是要著重在台灣資金直接投資在海地，因為海地在地緣戰略上享有非常重要的地位，他衷心希望蔡總統的訪問，是兩國外交關係和合作關係很重要的里程碑。

蔡總統此行僅停留海地四個半小時，期間出席海地台灣商品展開幕儀式，隨後與摩伊士雙邊會談，最後出席海地總統摩伊士晚宴。訪團預計台北時間14日上午8點30分離海地，飛往第二個行程邦交國聖克里斯多福吉尼維斯，預計於台北時間14日上午9點30分抵達聖克里斯多福吉尼維斯RLB國際機場。

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