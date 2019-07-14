為抗議小英帶頭打人的是他！僑民連署要美國徹查

2019-07-14 18:47

〔即時新聞／綜合報導〕我國總統蔡英文在本月11日展開自由民主永續之旅，首站過境美國紐約，受到眾多台僑及美國民眾熱烈歡迎，但蔡英文下榻的飯店外除了聚集支持者外，也有不少親共反對者，喊著「打倒蔡英文」的口號激烈抗議，還當街和支持者上演全武行。有PTT鄉民爆卦，指當天帶頭打人的親共人士中，其實就是中共在美的「統戰幹部」，此外，還有僑民懷疑這些中國僑民社團其實秘密替中共進行情報工作，發起連署要求美國政府徹查！

綜合媒體指出，蔡英文這次過境美國受到熱烈歡迎，顯示台美關係穩定成長，但同時也引起中共不滿，這次中僑團體在紐約街頭上演毆打台僑、港僑的鬧劇，也讓各界反共人士撻伐。

有鄉民今天在PTT上爆卦 指出，帶頭打人的是「全美反獨促統聯盟」主席、美國美東華人社團聯合會主席梁冠軍，並指梁冠軍先前就曾經帶人到中國反共富豪郭文貴家樓下鬧事，「此人明顯地是中共在美國的『統戰幹部』」！

該鄉民表示，利用僑民社團在全世界進行統戰工作、利用民主國家的集會遊行自由進行破壞民主自由的活動，即所謂「打著民主反民主」，正是中共的慣用伎倆，痛批中共「行跡之卑劣無下限」！

鄉民指出，現在有美國僑民到白宮連署網站發起連署 ，要求聯邦政府、FBI等政府單位徹查這些在美活動的中橋社團，是否為替中共在美進行情報工作的秘密外圍組織，連署內容更堅定表示，絕不容忍中共利用暴力來壓制發生在美國土地上的不同聲音！

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