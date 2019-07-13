首度以台灣總統身分到紐約 蔡英文僑宴110桌爆滿！

2019-07-13 13:05

〔特派記者楊淳卉／紐約十二日報導〕總統蔡英文在紐約行程的第二天晚間出席僑宴，蔡總統表示，她過去常來紐約，但這是第一次以中華民國台灣總統的身分來到紐約，下機後就馬不停蹄工作，而目的只有一個，就是讓台灣走出去。

蔡總統於當地時間12日晚間出席僑宴，受到台僑熱情歡迎，僑宴席開110桌，共1千多人共襄盛舉。蔡總統說，她2015年來到紐約時是總統候選人，現在她是總統、也是總統候選人，引起全場僑胞與貴賓掌聲歡呼，高喊「凍蒜」。

蔡總統也以國台英三語輕鬆說道，紐約是讀書常來的地方，看到熟悉的街景有一種特別懷念的感覺，但她現在是總統，有安全顧慮，不能像年輕時背著袋子在紐約街上隨意走動，想起來有點感傷，不過作為中華民國台灣的總統，這個犧牲是很小很小的。

蔡總統說，來到紐約是來重溫往日時光，來這裡是因為有工作要做。昨天飛機一降落開始馬不停蹄有很多工作，目的只有一個，就是讓台灣走出去。

蔡總統說，希望大家繼續拚，把台灣拚得更好，海外鄉親長久以來對台灣很支持，這幾年相信大家也看到台灣和美國的關係一直在進步，現場有許多美國的朋友，相信大家都關心台灣和台灣人這三年來的努力。

蔡總統也以英語說明，面對傳統與多元性的威脅，政府會有效捍衛台灣的自由民主和生活方式，並有決心守護國家主權，也願意分享堅毅不撓的經驗並貢獻國際社會。

蔡總統表示，過去兩年來不間斷努力的三項目標，包括維持安全，經濟轉型與世界參與，未來會繼續與美國合作。

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