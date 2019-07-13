我駐斐濟代表處被迫更名 蔡英文：打壓從沒減少過

2019-07-13 22:52

〔記者楊淳卉／紐約13日報導〕在中國施壓下，我駐斐濟代表處將從「中華民國駐斐濟商務代表團」，更名「駐斐濟台北商務辦事處」，對此，總統蔡英文受訪表示，這件事情外交部都有掌握，打壓從沒減少過。

蔡總統在紐約行程的第三天、美東時間13日上午於中央公園與台灣留學生見面並一起健走，行程中接受媒體訪問。

針對此事，外交部也表示強烈譴責，並向斐濟政府提出正式抗議。而我方正就此案辦理內部相關行政作業，包括駐處館牌、對外網站名稱及相關文書等將於近期內完成。

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